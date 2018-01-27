ضبط 8 قضايا سلاح نارى و1721 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بالفيوم





الفيوم – رباب الجالى

شنت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة على مستوى مراكز المحافظة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، وضبطت خلالها 8 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، و1721 مخالفة مرورية، وقضيتى اتجار بالمخدرات.

كما ضبطت أجهزة الأمن هاربا مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا جنائية، وقضيتى سلاح أبيض، و8 قضايا متنوعة فى مجال قضايا الآداب العامة، و32 قضية تموينية متنوعة، و30 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 593 حكما فى مجال تنفيذ الأحكام، و357 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.