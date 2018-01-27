ضبط 47 كيلو جرام بانجو وحشيش و5 تشكيلات عصابية على مستوى الجمهورية





كتب محمود عبد الراضى

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري .

و أسفرت نتائج تلك الحملات، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية على مدار ٢٤ ساعة ، في مجال قضايا المخدرات عن ضبط 106 قضايا بمضبوطات أبرزها نحو 47 كيلوجرام بانجو وحشيش.

كما أسفرت نتائج الحملات عن ضبط 3 هاربين من السجون العمومية، و18 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، فضلا عن ضبط 5 تشكيلات عصابية ضموا 21 متهما ارتكبوا 6 حوادث سرقة متنوعة ، فضلا عن ضبط 8 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقة بالإكراه.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت بإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.