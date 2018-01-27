ضبط 31 ألف قرص مخدر داخل منزل سائق فى الغربية





الغربية - عادل ضرة

تمكن الرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة بمحافظة الغربية، باشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية والعقيد محمد عماره رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود من ضبط 31 ألف قرص مخدر داخل منزل سائق.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث مركز المحلة بقيام محمد عبد المنعم الحملى 33 سنة سائق مقيم قرية بشبيش بحيازة كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهم، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية قاده العقيد محمد عماره رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والمقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة وضباط مباحث مركزالمحلة وبتقنيين الإجراءات تم ضبط 31 ألف قرص مخدر داخل غرفه نومه وبسؤال زوجته أقرت بأن المضبوطات ملك زوجها تم التحفظ على المضبوطات وامرت النيابة بسرعة ضبط المتهم.