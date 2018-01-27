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ضبط نجار مسلح مطلوب فى قضيتى شروع فى قتل وحيازة سلاح نارى بالفيوم

السبت، 27 يناير 2018 02:30 م
ضبط نجار مسلح مطلوب فى قضيتى شروع فى قتل وحيازة سلاح نارى بالفيوم ضبط متهم - أرشيفية


الفيوم – رباب الجالى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم، من ضبط نجار مسلح من منطقة علواية سعادة بدائرة قسم ثان الفيوم، والسابق اتهامه فى 3 قضايا سلاح، وسرقة، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى شروع فى قتل وسلاح نارى.

 

تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بضبط "أحمد.ك" 28 سنة نجار مسلح)، من منطقة علواية سعادة بدائرة قسم ثان الفيوم، السابق اتهامه فى 3 قضايا سلاح وسرقة، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية شروع فى قتل بالحبس 15 سنة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 5639 لسنة 2018م إدارى قسم ثان الفيوم، بتهمة حيازة "سلاح نارى بدون ترخيص".

 


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