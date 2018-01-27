ضبط عاطلين لاتهامهما بالإعتداء جنسيا على فتاة بالهرم





كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطلين لاتهامهما بالإعتداء الجنسيى على فتاة بالهرم، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تلقى الرائد محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد تعرض فتاة للاعتداء الجنسيى على يد عاطلين، وبغجراء التحريات تم التوصل لهوية المتهمين، وكشفت التحريات أن المتهمين استدرجا المجنى عليها وارتكبا الجريمة بشقة ملك أحدهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.