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ضبط عاطلين لاتهامهما بالإعتداء جنسيا على فتاة بالهرم

السبت، 27 يناير 2018 02:35 م
ضبط عاطلين لاتهامهما بالإعتداء جنسيا على فتاة بالهرم مديرية أمن الجيزة


كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطلين لاتهامهما بالإعتداء الجنسيى على فتاة بالهرم، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تلقى الرائد محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد تعرض فتاة للاعتداء الجنسيى على يد عاطلين، وبغجراء التحريات تم التوصل لهوية المتهمين، وكشفت التحريات أن المتهمين استدرجا المجنى عليها وارتكبا الجريمة بشقة ملك أحدهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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