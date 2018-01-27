ضبط حداد يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسوان





أسوان ندى سليم

تمكنت مديرية أمن أسوان، اليوم السبت، من ضبط صاحب ورشة حدادة بمنطقة السيل الريفى يدعى " السيد. ع"، 67 عام، بعد ضبطه يدير ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة الكائنة بشارع سعد زغلول دائرة قسم اول أسوان.

وتم ضبط المتهم وبحيازته 6 من الأسلحة النارية طبنجات صوت معدلة عيار 9 مللى، وبندقية رش كما تم ضبط بعد الأجزاء الداخلية لتصنيع الأسلحة مواسير خرطوش، وخزائن لطبنجات، فضلا عن ضبط ادوات تصنيع عبارة عن صفائح منشار مختلفة مبارد حديدية.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأسلحة النارية وباقى المضبوطات بقصد تصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار فيها.