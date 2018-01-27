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السبت، 27 يناير 2018 03:57 م
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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مواسير ري شبكات التنقيط بالفيوم

السبت، 27 يناير 2018 03:45 م
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مواسير ري شبكات التنقيط بالفيوم اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم


الفيوم – رباب الجالي
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ضبطت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، 5 أفراد من قرية الريان، بمركز يوسف الصديق، كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم، تخصصوا في ارتكاب حوادث سرقات متنوعة، منها سرقة خطوط مواسير ري شبكات التنقيط بالمركز وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت الحقيق .

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، بورود معلومات لوحدة مباحث المركز، بأن كل من "عبدالله.ص" (40 سنة-بدون عمل)، و"سيد.ع" (26سنة-بدون عمل)، و"عبدالمنعم.ت" (38 سنة-عامل)، و"أبو الخير.ت" (43 سنة-فلاح)، و"محمود.ر" (26 سنة-عامل)، وجميعهم من الريان بإدارة مركز يوسف الصديق، كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم، تخصص في ارتكاب حوادث سرقات خطوط مواسير ري شبكات تنقيط بمركز يوسف الصديق.

تم تقنين الإجراءات القانونية، وضبطت الشرطة المتهمين بأحد الأكمنة الأمنية المخصصة لذلك، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم 3 قضايا سرقة خطوط مواسير بلاستيك لمساحة 13 فدان، وضبطت المسروقات بعد أن ارشدوا عنها، وتبينت أنها 101 ماسورة بلاستيكية 4 بوصة، و3 شبكات تنقيط أرض زراعية، لدى كلا من "أبو زيد.م" (40 سنة-تاجر خردة)، و"سيد.ع" (48 سنة-تاجر خردة)، من نفس القرية، وتعرف المتضررين عليهم.

كما تم ضبط 3 دراجات بخارية، وتوك توك بدون لوحات معدنية بارشاد المتهمين، وأقروا باستخدامهم في نقل المسروقات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة معهم.

 

 

 


 

 
 
 
 
 

 


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