صور.. وزير النقل الأسبق يعلن ترشحه على مقعد نقيب المهندسين من الإسماعيلية





الإسماعيلية محمد عوض

أعلن المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق، ترشحه لمقعد نقيب المهندسين، لدعم دور النقابة فى المشاركة بالمشروعات القومية، وتوفير مناخ عادل للمهندسين وحياة كريمة لهم - بحسب قوله -

وأضاف ضاحى خلال مؤتمر لإعلان ترشحه لمقعد النقيب، بمدينة الإسماعيلية، اليوم السبت: "أتمنى أن يكون المهندس المصرى الداعم الرئيس للمشروعات القومية".

وقال: "عندما عرض علىّ الترشح لمقعد القيب العام بحثت مع زملاء مشهود لهم بالكفاءة والبعد عن المصالح الشخصية، حال نقابة المهندسين وجدنا أن الوعود لم تتحقق ومنها التحرك لتأهيل المهندسين الشباب لسوق العمل، واستغلال أصول الشركات التابعة للنقابة".

وأضاف: "غاب دور نقابة المهندسين المصرية التى تمثل أكبرتجمع هندسى على مستوى العالم، وهذا ليس تقليلا من جهد الزملاء على رأس النقابة حاليا إنما هو رصد للواقع، وهو سبب قرار ترشحى على منصب النقيب.

وتضم القائمة التى يرأسها ضاحى لمنصب النقيب عضوية المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان وكيل النقابة العامة للمهندسين، والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ولواء مهندس محمود مغاورى مدير رئيس الهيئة الهندسية الأسبق، ومهندس محمود فتحى حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لواء مهندس محمد ناصر رئيس الجهاز المركوى للتعير الأسبق، لواء دكتور مهندس حسن عبد المجيد نائب وزير الإنتاج الحربى، مهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء، مهندس صباح مشالى وكيل أول وزارة الكهرباء، و مهندس زينب عفيفى عضو مجلس عام النقابة، ومهندس محمد حازم الشامى، مهندس مؤمن شفيق أمين صندوق نقابة المهندسين بالقاهرة.

وعرض ضاحى برنامجا مختصرا لعمل قائمته فى نتخابات النقابة من بينها استغلال وجود 37 مهندسا كأعضاء بمجلس النواب، للعمل على تعديل قانون النقابة".