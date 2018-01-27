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السبت، 27 يناير 2018 08:27 ص
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صور.. وزيرة دفاع فرنسا تتفقد النظام الصاروخى اليابانى المتطور فى طوكيو

السبت، 27 يناير 2018 07:04 ص
صور.. وزيرة دفاع فرنسا تتفقد النظام الصاروخى اليابانى المتطور فى طوكيو وزيرة دفاع فرنسا بجوار نظيرها اليابانى


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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تفقدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلى، نظام صواريخ أرض-جو من طراز باك-3 فى طوكيو، المخصص لمواجهة صواريخ كوريا الشمالية، بحضور نظيرها اليابانى ايتسونورى اونوديرا يأتى ذلك عقب الاجتماع الذى جمعهما فى طوكيو، لبحث القضايا الأمنية المشتركة.

ومن المقرر أن يحضر ما تسمى بمحادثات "اثنين زائد اثنين" كل وزير الدفاع اليابانى إيتسونورى اونوديرا، ووزير الخارجية تارو كونو ووزير القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلى ووزير الخارجية جان إيف لو دريان.

وأوضح وزير الدفاع اليابانى، أنه من المتوقع أن يبحث الوزراء الأربعة سبل تعزيز التعاون فى مجال تكنولوجيا الدفاع والمناورات العسكرية المشتركة.

وتعتبر هذه المجموعة الرابعة من المحادثات الثنائية التى تعقد بين فرنسا واليابان، حيث وعقدت آخر المحادثات فى يناير 2017

صواريخ يابانية متطورة
صواريخ يابانية متطورة

 

فلورنس بارلى تتفقد صواريخ متطورة
فلورنس بارلى تتفقد صواريخ متطورة

 

 

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلى بجواره نظيرها اليابانى
وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلى بجواره نظيرها اليابانى

 

 

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلى تتفقد منظومة الصواريخ اليابانية
وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلى تتفقد منظومة الصواريخ اليابانية

 

 

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلى فى مؤتمر صحفى
وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلى فى مؤتمر صحفى

 

 

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