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السبت، 27 يناير 2018 08:28 ص
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صور.. مظاهرات حاشدة فى فيينا ضد الحكومة النمساوية بسبب سياستها ضد الهجرة

السبت، 27 يناير 2018 04:08 ص
صور.. مظاهرات حاشدة فى فيينا ضد الحكومة النمساوية بسبب سياستها ضد الهجرة جانب من مظاهرات فيينا


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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قالت الشرطة النمساوية، إن آلالاف الأشخاص تظاهروا، فى العاصمة فيينا ضد الحكومة النمساوية ، والذى تؤخذ عليه مواقفه من الهجرة وبرنامجه الاجتماعى، وسار موكب كبير وسط المدينة وصولا إلى حى الوزارات.

وتظاهر الألاف فى فيينا ضد ائتلاف اليمين واليمين المتطرف الحاكم منذ نحو شهر فى النمسا، والذى تؤخذ عليه مواقفه من الهجرة وبرنامجه الاجتماعي.

وتظاهر الآلاف فى فينا منذ شهر وقدرت الشرطة عدد المشاركين بنحو عشرين ألفا فى حين أشاد المنظمون الذين توقعوا مشاركة عشرة آلاف شخص بوجود أكثر من ستين ألفا لبوا دعوة حملت شعار "حفل استقبال العام الجديد."

احتجاجات فى فيينا
احتجاجات فى فيينا

 

آلاف المتظاهرين فى فيينا
آلاف المتظاهرين فى فيينا

 

الشرطة النمساوية بمحيط الاحتجاجات
الشرطة النمساوية بمحيط الاحتجاجات

 

جانب من الاحتجاجات فى فيينا
جانب من الاحتجاجات فى فيينا

 

جانب من مظاهرات فيينا
جانب من مظاهرات فيينا

 

فاعليات منددة بحكومة النمسا
فاعليات منددة بحكومة النمسا

 

قوات الشرطة النمساوية تنتشر بمحيط الاحتجاجات
قوات الشرطة النمساوية تنتشر بمحيط الاحتجاجات

 

مظاهرات فى النمسا
مظاهرات فى النمسا

 

مظاهرات فيينا
مظاهرات فيينا

 


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الحكومة النمساوية



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