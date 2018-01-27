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السبت، 27 يناير 2018 03:11 م
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صور.. مدير شرطة النقل: ننفذ الخطط الأمنية الخاصة بالأحداث المفاجئة

السبت، 27 يناير 2018 01:20 م
صور.. مدير شرطة النقل: ننفذ الخطط الأمنية الخاصة بالأحداث المفاجئة جانب من الجولات الأمنية


كتب محمود عبد الراضى
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قاد اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جولة تفقدية للمرور على الخدمات الأمنية المعينة بإدارة شرطة مترو الأنفاق محطات مترو "الشهداء – السادات – العتبة – أرض المعارض –الاستاد"، و"محطة سكك حديد القاهرة" لمتابعة الحالة الأمنية وتهنئة القوات بعيد الشرطة.

وأكد مساعد وزير الداخلية على الإجراءات التأمينية لجميع المحطات وتوعية القوات بما هو منوط بهم من مهام وتبصرتهم بالتحديات الأمنية الراهنة، وتنفيذ الخطط الأمنية المتماشية مع الأحداث المفاجأة والاستعداد للتعامل معها وضرورة إنفاذ القانون، فى إطار احترام حقوق الإنسان واستقبال أى شكوى من المواطنين والعمل على حلها، وهنأ الضباط والقوات بعيد الشرطة .

وشدد مساعد وزير الداخلية، خلال الجولة، على تواجد مجموعات التفتيش المتقدمة بمداخل المحطات للتفتيش قبل الدخول وتيسيير حركة المواطنين أثناء الدخول والخروج بالمحطة وتوسيع دائرة الاشتباه.

ووزعت الشرطة النسائية الورود وأعلام مصر والشيكولاتة على المواطنين بمداخل المحطات والصالات فى إطار مشاركة الشرطة مع الشعب فى الاحتفال بعيد الشرطة، والتأكيد على مفهوم أن الشرطة تعمل لخدمة الشعب وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان .

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تقييم الأداء فى مختلف المواقع الشرطية، والوقوف على مدى استيعاب القوات لكافة المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة، والتعرف ميدانياً على مدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون.

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

جولة امنية
جولة امنية

 

مساعد وزير الداخلية
مساعد وزير الداخلية

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النقل والمواصلات

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