صور.. محافظ بنى سويف يشارك 2000 طالب وطالبة فى رحلة سياحية بواحة وهرم ميدوم





بنى سويف هانى فتحى

شارك المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، فى حضور فعاليات برنامج سياحة اليوم الواحد بواحة وهرم ميدوم لطلاب المدارس من الابتدائية للثانوية، فى إطار الخطة الطموحة التى تتبناها المحافظة فى هذه الفترة لإحداث نقلة نوعية فى مجال السياحة ضمن خطة التنمية الشاملة للدولة.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن المهندس شريف حبيب تابع جانبًا من الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية التى تضمنها البرنامج، وتبادل الحديث مع الطلاب والتقط الصور التذكارية معهم، مؤكداً لهم أن محافظتهم تذخر بالعديد من المقومات التاريخية الطبيعية التى تؤهلها لأن تكون من أوائل المحافظات سياحيا، مطالباً الطلاب بضرورة البحث والتعرف على تاريخ وحضارة وطنهم الغالى وامكانياته الفريدة، وأن يكونوا خير سفراء لمجتمعهم فى كل مكان.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم الكبيرة بمشاركة المحافظ لهم فى الرحلة، مؤكدين على اندهاشهم وانبهارهم بمنطقة الواحة وهرم ميدوم والذى يعد أقدم هرم فى التاريخ، مطالبين بتكرار هذه الرحلات وأنهم سيدعون زملائهم وأقاربهم من كل مكان وبكل الوسائل لزيارة الواحة والمعالم السياحية بالمحافظة ولكى يتعرفوا عل روعة بنى سويف وجمالها وتاريخها العظيم

وأكدت سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم على أن مشاركة المحافظ للطلاب اليوم تمثل اضافة قوية وتشجيعاً على استمرار ونجاح مثل هذه الأنشطة ضمن خطة يتبناها المحافظ بنفسه، ويتعاون فى تنفيذها التربية والتعليم، وإدارة السياحة بالمحافظة وكل الأطراف المعنية، مشيرة إلى البرنامج السياحى لهذا اليوم يعد الأكبر، حيث شارك أكثر من 2000 طالب وطالبة من مراحل التعليم المختلفة بـ 21 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية السبع.

وأكدت سهام يوسف، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ باستمرار هذه الرحلات على مدار العام خاصة فترة الاجازات " وانطلاقاً لامكانية دعوة مدارس من محافظات أخرى لتنشيط السياحة الداخلية بالمنطقة وباقى المعالم السياحية بالمحافظة، مشيرة إلى الخطة التى وضعتها المحافظة، وتحت إشراف المحافظ ووكيل الوزارة وإدارة السياحة لرفع وعى الطلاب بالقيمة التاريخية والحضارية للمحاافظة وتشجيع السياحة، وأن تتبؤ بنى سويف مكانتها فى الأجندة السياحية لمصر.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء عصام العلقامى السكرتير العام، والمحاسب كمال سلومة رئيس مركزومدينة الواسطى، وسهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم وعدد من التنفيذيين من التربية والتعليم والسياحة.

محافظ بني سويف يشارك 2000 طالب وطالبة في رحلة سياحية



مشاركة المحافظ مع طلاب المدارس



جولة المحافظ فى واحة ميدوم



محافظ بني سويف خلال الرحلة



جانب من الجولة



جولة المحافظ فى واحة ميدوم