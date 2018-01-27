صور.. محافظ القاهرة: تطبيق مبادرة "خليك زى أدم" بمشاركة كل فئات المجتمع





كتب سيد الخلفاوى

أعرب المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، عن سعادته بمدى فعالية ونجاح حملة "خليك زى أدم" بالانتشار بكافة ربوع أحياء القاهرة، ووعد بتطبيق فعاليتها بمشاركة جميع فئات المواطنين المختلفة من طلاب مدارس وشباب وسيدات وأعضاء جمعيات أهلية إيمانا بدور المواطن الحيوى فى مساندة جهود التنفيذيين فى الارتقاء بالعاصمة .



محافظ القاهرة خلال الفعاليات

وأضاف محافظ القاهرة، خلال مشاركته فى فعاليات حملة خليك زى أدم، التى نظمها حى الشرابية أمام نفق عزبة الورد بالتعاون مع عدد من طلاب المدارس وشباب المنطقة، أن المبادرة تستهدف تنمية الوعى الإيجابى لدى جميع سكان الحى بعدم إلقاء المخلفات فى الشوارع أو المدارس أو الحدائق أو الطريق العام، وإقناعهم بالممارسات السليمة والسلوك الحميد ونشر ثقافة التغيير إيمانًا باهمية المشاركة والدعم لجهود الأجهزة التنفيذية داخل الحى والمحافظة فى إنجاز الخطط لرفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة بالشوارع والميادين.

وشهد المحافظ العروض الفنية وفقرات متنوعة التى قدمها عدد من طلاب المدارس وشباب المراكز الرياضية، لتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ على النظافة وعدم إلقاء المخلفات بنهر الطريق وفى الأماكن غير المخصصة، ووجه المحافظ كل الشكر والامتنان لكافة المشاركين فى نجاح هدف الحملة وما بذلوه من جهود، وخاصة مديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب ورئاسة الأحياء .



جانب من فاعليات "خليك زى أدم"

محافظ القاهرة ونائبه خلال فاعليات خليك زى أدم

حضر فعاليات الحملة اللواء محمد أيمن نائب المحافظ للمنطقة الغربية وشاكر يونس رئيس حى الشرابية وعدد من نواب البرلمان عن الدائرة .

ومن المقرر أن يتفقد المحافظ فعاليات الحملة أيضًا بشوارع حى السلام أول، والتى نظمها الحى بشارع السادات أمام مبنى الحى .



جانب من فاعليات خليك زى أدم