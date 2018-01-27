صور.. محافظ الجيزة: مارثون أكتوبر هدفه توحيد والتفاف الجميع لبناء الوطن

قال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن الهدف من تنظيم ماراثون الجرى بمدينة 6 أكتوبر، هو اجتماع الشباب بكل فئاتهم وطوائفهم على قلب رجل واحد وتوحد الجميع على هدف بناء الوطن والتصدى لكل أشكال الإرهاب الأسود الذي يغتال خيرة أبنائنا الذين يدافعون بكل بسالة وصلابة عن تراب هذا الوطن، وكذلك تأكيدا على روابط الوحدة والأخوة بين المصريين.



محافظ الجيزة خلال مارثون تحيا مصر ومن جانبه، أكد أحمد صالح مدير مديرية الشباب والرياضة، على أن الماراثون جاء تزامنًا مع أعياد الشرطة وثورة 25 يناير بهدف إحياء وترسيخ فكرة الرياضة للجميع وتنشيط السياحة الرياضية وإنشاء حلقات تواصل دائمه مع الشباب، لافتاً إلى أن المديرية تنظم على فترات متقاربة العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية لشغل أوقات الشباب وتنمية مهاراتهم وأكتشاف المواهب الجديدة .



محافظ الجيزة خلال مشاركته بمارثون

محافظ الجيزة يوزع الجوائز على المشاركين بالمارثون

جاء ذلك خلال مشاركتهم فى ماراثون جرى تحت شعار " تحيا مصر " اليوم السبت بمشاركة 1000 شاب وفتاة، والذى انطلق الماراثون من ميدان جهينة حتى نادى مدينة 6 أكتوبر ونظمته مديرية الشباب والرياضة .