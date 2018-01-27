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صور.. محافظ الإسماعيلية يشهد ختام الدورة الخماسية لكرة القدم للشباب

السبت، 27 يناير 2018 08:28 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يشهد ختام الدورة الخماسية لكرة القدم للشباب اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية


الإسماعيلية – جمال حراجى
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شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية مساء اليوم، السبت، ختام المباراة النهائية للكرة الخماسية للشباب، تحت شعار "إنجازات مصر.. لمصر وشعب مصر ، والتى نظمتها مؤسسة بكرة لينا بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، والتى أقيمت بمركز شباب الشيخ زايد تحت إشراف نظير لطفى رئيس مجلس ادارة مركز شباب الشيخ زايد بين فريقي قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية، وانتهت المباراة بفوز فريق قناة السويس الجديدة، بكأس الدورة وحصولها على المركز الأول وفازت فرقة العاصمة الإدارية بالمركز الثانى.

حضر ختام الدورة كل من محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، والمهندس رامى نجيب الأمين العام لمؤسسة بكرة لينا مصر أولا وأخيرا، والمهندس أحمد حسن المنسق  لقطاعات المؤسسة، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والنواب عصام منسى، وأحمد سعيد شعيب، وآمال رزق الله أعضاء مجلس النواب .

 

وأشاد محافظ الإسماعيلية بجهود كل من شارك فى تنظيم هذه المبادرة الرياضية، التى تهدف إلى تعريف الشباب بحجم وكم الإنجازات التى تحققت خلال تلك الفترة على أرض المحافظة.

وشارك فى الدورة 16 فريق تم إختيارهم بواسطة منسقي المؤسسة من القرى ومراكز الشباب المختلفة، يمثلون أسماء 16 مشروعا وإنجازا من المشروعات القومية والتنموية، التى تم تنفيذها على أرض الإسماعيلية.

 

وقال محمد خلف منسق محافظة الإسماعيلية للمؤسسة انه في إطار الاهتمام الرياضي بالشباب المصري حرصنا على تنظيم المبادرة الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وأن شعار مؤسسة بكره لينا هو التنمية والبناء والعمل ومستقبل الشباب بأيدينا، ونحن نهتم بكافة المجالات التي تهم الشباب المصري من تعليم وصحة ورياضة، بالإضافة إلي مبادرات ضد الغلاء التي تقوم بها المؤسسة على مستوى الجمهورية .

المحافظ والنواب أثناء الدورة
المحافظ والنواب أثناء الدورة

 

أسماء المشروعات المشاركة فى الدورة
أسماء المشروعات المشاركة فى الدورة

 

المحافظ والقيادات يشاركون فى ختام المباراة
المحافظ والقيادات يشاركون فى ختام المباراة

 

تسليم الميداليات وكأس الدورة للفائزين
تسليم الميداليات وكأس الدورة للفائزين

 

درع الدورة للمحافظ
درع الدورة للمحافظ

 


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