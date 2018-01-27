video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 27 يناير 2018 07:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ يكلف انشاء سور

صور.. محافظ الإسماعيلية يتدخل لإنهاء أزمة الإستخدام الخاطئ لطلاب القناه لنفق المشاة

السبت، 27 يناير 2018 05:00 ص
صور.. محافظ الإسماعيلية يتدخل لإنهاء أزمة الإستخدام الخاطئ لطلاب القناه لنفق المشاة محافظ الإسماعيلية يحدد مكان إقامة السور


الإسماعيلية- جمال حراجى
إضافة تعليق

تضرر عدد من طلاب جامعة قناة السويس وأولياء الأمور، من كثرة الحوادث التى تحدث أثناء عبور الطلاب نفق مشاه جامعة القناه الجديد، والذى تم إنشاءة مؤخرا بالطريق الدائرى أمام الجامعه، ويخدم النفق مناطق تقاطع شارع شبين الكوم مع الطريق الدائرى ومنطقة مجمع مواقف سيارات الأقاليم وتم تنفيذ بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة 6 مليون جنية .

وأشارعدد من أولياء الأمور إلى أن المشكلة الأساسية تكمن فى عدم الإلتزام من البعض فى السير من خلال النفق مما يؤدى إلى تصادم بين السيارات التى تعبر الطريق مسرعة والمشاه من الطلاب.

ومن جهته أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على أنة سيتم إنهاء المشكلة تماما بإنشاء سور من الكريتال حول منطقة الجزيرة الوسطى المحيطة بالنفق، لكى يلزم الطلاب من السير داخل السور وبعيدا عن السيارات التى تعبر منطقة الدائرى.

وأشار محافظ الإسماعيلية أن السور سيتم إنشاءة بطول 300 متر وبتكلفة 700 ألف جنية، للحد من الحوادث ، وبعد وصول العديد من الشكاوى بخصوص هذا الموضوع من أولياء الأمور ، وحفاظا على أرواح الطلاب، وتم التنسيق مع الجامعة والمحافظة، وسيتم التنفيذ قريبا وقبل بدء الفصل الدراسي الثانى.  

1- سور نفق جامعة القناه
1- سور نفق جامعة القناه

 

2- إحاطة المنطقة بسور كريتال للحد من الحوادث
2- إحاطة المنطقة بسور كريتال للحد من الحوادث

 

3- محافظ الإسماعيلية يحدد مكان إقامة السور
3- محافظ الإسماعيلية يحدد مكان إقامة السور

 

4- نفق مشاه جامعة القناه
4- نفق مشاه جامعة القناه

 

5- مدخل جامعة القناه
5- مدخل جامعة القناه

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. معلومات لا تعرفها عن موقعة قسم البستان بالإسماعيلية

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

نفق مشاه جامعه القناه

محافظ الاسماعيليه

اخبار مصرن اخبار المحافظات



لا تفوتك
الرئاسة: السيسى يشارك فى قمة بين مصر والسودان وإثيوبيا بأديس أبابا

الرئاسة: السيسى يشارك فى قمة بين مصر والسودان وإثيوبيا بأديس أبابا

هيئة التفاوض السورية تصوت ضد المشاركة بمؤتمر سوتشى بأغلبية 26 صوتا

هيئة التفاوض السورية تصوت ضد المشاركة بمؤتمر سوتشى بأغلبية 26 صوتا

كل ما تريد معرفته عن الأوراق المقدمة من رئيس حزب الوفد لـ"العليا للانتخابات"

كل ما تريد معرفته عن الأوراق المقدمة من رئيس حزب الوفد لـ"العليا للانتخابات"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

وكيل عمرو جمال : اللاعب يمتلك عروضا من اليونان وسويسرا لشرائه فى الصيف

وكيل عمرو جمال : اللاعب يمتلك عروضا من اليونان وسويسرا لشرائه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة