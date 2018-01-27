صور.. محافظ الإسماعيلية يتدخل لإنهاء أزمة الإستخدام الخاطئ لطلاب القناه لنفق المشاة





الإسماعيلية- جمال حراجى

تضرر عدد من طلاب جامعة قناة السويس وأولياء الأمور، من كثرة الحوادث التى تحدث أثناء عبور الطلاب نفق مشاه جامعة القناه الجديد، والذى تم إنشاءة مؤخرا بالطريق الدائرى أمام الجامعه، ويخدم النفق مناطق تقاطع شارع شبين الكوم مع الطريق الدائرى ومنطقة مجمع مواقف سيارات الأقاليم وتم تنفيذ بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة 6 مليون جنية .

وأشارعدد من أولياء الأمور إلى أن المشكلة الأساسية تكمن فى عدم الإلتزام من البعض فى السير من خلال النفق مما يؤدى إلى تصادم بين السيارات التى تعبر الطريق مسرعة والمشاه من الطلاب.

ومن جهته أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على أنة سيتم إنهاء المشكلة تماما بإنشاء سور من الكريتال حول منطقة الجزيرة الوسطى المحيطة بالنفق، لكى يلزم الطلاب من السير داخل السور وبعيدا عن السيارات التى تعبر منطقة الدائرى.

وأشار محافظ الإسماعيلية أن السور سيتم إنشاءة بطول 300 متر وبتكلفة 700 ألف جنية، للحد من الحوادث ، وبعد وصول العديد من الشكاوى بخصوص هذا الموضوع من أولياء الأمور ، وحفاظا على أرواح الطلاب، وتم التنسيق مع الجامعة والمحافظة، وسيتم التنفيذ قريبا وقبل بدء الفصل الدراسي الثانى.



1- سور نفق جامعة القناه



2- إحاطة المنطقة بسور كريتال للحد من الحوادث



3- محافظ الإسماعيلية يحدد مكان إقامة السور



4- نفق مشاه جامعة القناه