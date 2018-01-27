صور.. مأساة "عمار ومؤمن" طفلان يحتاجان لزرع نخاع وعلاجهما 30 ألف جنيه شهريا





كتب الأمير نصرى

شاب بسيط يعول أسرة مكونة من 4 أشخاص دفعه مرض اثنين من أبناءه إلى بيع كل ما يملك، للإنفاق عليهما لعلاجهما، لكن ظروفه المادية الصعبة لم تساعده فى إتمام علاجهما.

يقول سعيد السيد، يقيم فى 57 شارع عزب الشوربجى - عرفات ثانى - المطرية – القاهرة، لدى 3 أبناء أصيب إثنين منهم بـ"مرض نقص المناعة أولى مع نقص شديد فى الأجسام المضادة ويحتاجان إلى أجسام مناعية مضادة بجرعة شهرية تصل إلى 15 مل جرام شهريا لكل منهما".

وأضاف أن البداية بإصابة ابنى عمار 7 سنوات، وكان وقتها يبلغ من العمر عام ونصف، حيث اكتشفنا المرض بعد إصابته بارتفاع شديد فى درجة حرارته فذهبنا به إلى عدة مستشفيات منها مستشفى أطفال مصر بالسيدة زينب وأعطوا لنا علاج ivig ،فكنا نشترى الزجاجة من هذا العلاج بـ 200 جنيه منذ 5 سنوات حتى وصل سعر الواحدة الآن 3200 جنيه ونعطى لعمار 6 زجاجات فى الشهر مرة واحدة، وكذلك ابنى مؤمن يأخذ 3 زجاجات، بما يعادل 28 ألف و800 جنيه للطفلين.

وتابع: أحيانا نجد العلاج متوفر بالمستشفى فنأخذه مجاناً وعندما لا نجده بالمستشفى نضطر إلى شراءه على نفقاتنا الخاصة وأحيانا يخبؤه عنا ونضطر لشراءه لكن لا نملك ثمنه مما نضطر إلى إعطاءه نصف الجرعة وهذا يضر بصحته.

وأضاف والد الطفلين ابنى "مؤمن" والذى يبلغ من العمر عامين مصاب بنفس المرض، منذ شهرين، فعلاجهما مستورد والطبيب قال لنا سيحتاجان لعلاج مدى حياتهما أو زراعة نخاع لهما.

وقال : ذهبت إلى جميع المستشفيات منها مستشفى أبو الريش والسيد جلال وأطفال مصر والمطرية، وإذا تأخرت على ابنائى فى ميعاد إعطاء الجرعة يصاب جسمهما بارتفاع فى درجات الحرارة والتهابات وكحة وفطريات بالفم وصديد بالأذن، حيث أصيب عمار قبل ذلك بالحول وأجرينا له عملية كما أنه يحتاج إلى طعام معين لكن لا نملك أن نشترى له.

تابع، صرفت كل أملك وأنا لا أحتاج فلوس لكن نفسى أهل الخير يعالجوا أبنائى عمار ومؤمن فهم يحتاجان لإجراء عمليتان زرع نخاع خارج مصر.

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الطفل-عمار



الطفل-ومؤمن



عمار



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