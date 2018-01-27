صور.. كلية الفنون الجميلة بالزمالك تنظم زيارات للطلاب إلى الأماكن التراثية





كتبت منى فهمى

قالت الدكتورة صفية القبانى، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، مساء اليوم السبت، إنه فى إطار الدعوة لتطوير تدريس المواد النظرية فى الجامعات، شهدت الكلية مؤخرًا تجربة مميزة فى تدريس مادة تاريخ العمارة للفرقة الثانية، حيث تم تنظيم عدد من الزيارات لأماكن تراثية، وشرحها معماريًا، لتسهيل فهم المواد الدراسية، بما ينعكس إيجابيًا على استيعاب المناهج.

وأضافت عميد فنون جميلة الزمالك فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تدريس مادة تاريخ العمارة للفرقة الثانية بإشراف الدكتورة دعاء أبو المجد - الأستاذ المساعد بقسم العمارة - ومعاونة المهندس مصطفى خالد، وتحت رعاية الدكتورة صفية القبانى عميد كلية الفنون الجميلة بالزمالك والدكتورة آمال عبده، رئيس قسم العمارة بالكلية، وتغطى المادة الطرز القبطية والكلاسيكية فى مصر وأوروبا، واستهدف المسئولون عن تدريس المادة هذا العام زيادة الوعى بالتراث المعمارى المصرى والشعور بالانتماء.

وفى إطار التعاون بين قسم العمارة وأقسام الكلية قام بدعم ومساعدة الطلاب فى فعاليات المعارض والمسابقات الفنية التى تم تنظيمها مؤخرًا مجموعة من أساتذة الأقسام الفنية بكلية الفنون الجميلة، وهم الدكتور إيهاب كشكوشة، الدكتور مراد درويش والدكتور طاهر عبد العظيم الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان.

وأشارت الدكتورة صفية القبانى إلى أنه تم تقسيم الطلاب لفرق عمل، تحلل كل منها إحدى المناطق التراثية فى القاهرة والإسكندرية، فى القاهرة تم زيارة منطقة وسط البلد، مسارات ومتاحف الزمن الجميل (وهو المشروع البحثى الذى شاركت فيه الكلية والذى يضم مجموعة من المتاحف التى شيدت فى نهاية القرن الـ ١٩ وأوائل القرن الـ ٢٠)، ومنطقة مجمع الأديان والسبع كنائس فى مصر القديمة، ودير سمعان الخراز. وفى الإسكندرية تم زيارة مسارات ومبانى المعماريين الإيطاليين والتى صممها مركز أبحاث الإسكندرية والبحر المتوسط (اليكس ميد التابع لمكتبة الإسكندرية)، وموقع التراث العالمى أبو مينا ودير مارمينا فى منطقة برج العرب غرب الإسكندرية.

وأوضحت عميد فنون جميلة الزمالك أن الأفكار المقدمة والمنفذة من الطلاب تميزت بالتنوع والابتكار، وشملت: تصميم تطبيق على الهواتف الذكية باسم MASAR "مسار"، يقدم معلومات معمارية وتاريخية عن المبانى والمسارات التى يتم دراستها، بالإضافة إلى المناطق التراثية الهامة فى القاهرة والإسكندرية. كما تم التعاون بين اتحادى طلاب فنون جميلة القاهرة والإسكندرية، حيث تم تنظيم جولة بالدراجات فى الإسكندرية للطلاب من كافة الأقسام من الكليتين، شملت الجولة المرور بمجموعة من المبانى التراثية وشرحها معماريًا.

وأكدت الدكتورة صفية القبانى عميد فنون جميلة الزمالك أن مجموعة أخرى من الطلاب استضافت أطفال من دار أيتام فى متحف كلية الفنون الجميلة بالزمالك، وقاموا بتصميم ألعاب وأنشطة فنية وثقافية للأطفال، وقامت مجموعة أخرى بتصميم ورسم قصة قصيرة عن المبانى التراثية فى منطقة وسط البلد بالقاهرة، للتوعية ونشر الوعى عن المبانى التراثية بها، وتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى. وتم تنظيم جولات للطلاب فى مجموعة من متاحف الزمن الجميل (متحف السكة الحديد - متحف عبد الوهاب - متحف البريد - متحف بنك مصر)، بالتعاون مع منظمة ايزيك للتبادل الطلابى، حيث تم شرح المبانى معماريا والمتاحف وأهميتها تاريخيًا وتراثياً للطلاب.

وأشارت عميد فنون جميلة الزمالك إلى أن إحدى المجموعات نظمت يوم ثقافى فنى بالنادى الأهلى، وتم تنظيم مسابقات رسم وتلوين للأطفال بالنادى، لتعريفهم بمنطقة مجمع الأديان ومحتوياتها الأثرية والتاريخية. وقامت مجموعة بتنظيم معرض فنى بمتحف كلية الفنون الجميلة (مبنى عبود)، وتم تنظيم جولة بالدراجات بين متحف كلية الفنون الجميلة والمتحف الزراعى فى الدقى مرورًا بالمبانى التراثية الكلاسيكية فى الزمالك، وتم عرض فيلم قصير عن متحف الكلية، يشمل تحليله معماريًا. ونظمت مجموعة جولات تعريفية فى متاحف أحمد شوقى، أم كلثوم، وقصر الأمير محمد على بالمنيل، بالتعاون مع مدراء المتاحف، خاصة مدير متحف المنيل ولاء الدين بدوى، ونظم الطلاب مسابقتين للرسم والتصوير الفوتوغرافى بمتحف المنيل بين طلاب الكلية.



طلاب بفنون جميلة القاهرة والاسكندرية



أطفال بدار أيام يزورون فنون جميلة الزمالك



الطلاب برفقة د. مراد درويش فى متحف المنيل ( متحف الامير محمد على )



الطلاب مع أعضاء بالنادى الأهلى للتعريف بمنطقة مجمع الأديان



طلاب قسم العمارة ود. دعاء أبوالمجد أثناء زيارة دير مارمينا



طلاب كليتى الفنون الجميلة بالقاهرة والإسكندرية أثناء الجولة



المعرض الفنى بمتحف كلية الفنون الجميلة



طلاب بقسم العمارة ود. دعاء أبوالمجد بمنطقة التراث أبو مينا