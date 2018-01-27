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صور.. فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبى لفرض عقوبات جديدة على فنزويلا

السبت، 27 يناير 2018 01:00 ص
صور.. فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبى لفرض عقوبات جديدة على فنزويلا إيمانيول ماكرون الرئيس الفرنسى


باريس (رويترز)
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دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبى، الجمعة، إلى فرض عقوبات جديدة على فنزويلا، وذلك بعد أيام من موافقة التكتل المؤلف من 28 دولة على فرض حظر سفر وتجميد أصول على سبعة مسؤولين كبار فى البلد الواقع بأمريكا اللاتينية.

ويتهم الغرب حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بانتهاك الديمقراطية وحقوق الإنسان فى البلد المنتج للنفط الذى يعانى من أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة تشهد معاناة ملايين الناس من نقص الغذاء والدواء.

كانت المحكمة العليا الفنزويلية المؤيدة للحكومة استبعدت فى وقت متأخر أمس الخميس تحالف المعارضة من التقدم للتسجيل فى الانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري.

وقال ماكرون فى مؤتمر صحفى مشترك فى باريس مع نظيره الأرجنتينى ماوريسيو ماكرى "للأسف الأمور تسير فى الاتجاه الخطأ. سندرس على المستوى الأوروبى هل نحتاج إلى عقوبات جديدة".

كان الاتحاد أعلن يوم الاثنين عن إجراءات تستهدف أشخاصا مسؤولين عن الأمن يواجهون اتهامات بانتهاكات واسعة النطاق خاصة خلال احتجاجات ضد الحكومة العام الماضي.

الرئيس الفرنسى
الرئيس الفرنسى

 

ماكرون فى حوار صحفى
ماكرون فى حوار صحفى

 

ماكرون فى مؤتمر صحفى
ماكرون فى مؤتمر صحفى

 

ماكرون يطالب بفرض عقوبات على فنزويلا
ماكرون يطالب بفرض عقوبات على فنزويلا

 


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