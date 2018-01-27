video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 27 يناير 2018 07:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بعد 20 شهر من الخصومة..

صور.. عناق وطعام على مائدة واحدة ينهى خلافات ثأرية بين عائلتين بدمياط

السبت، 27 يناير 2018 02:00 ص
صور.. عناق وطعام على مائدة واحدة ينهى خلافات ثأرية بين عائلتين بدمياط منصة الجلسة العرفية


دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق

شهد المئات من أهالى مدينة الزرقا، وقائع جلسة عرفية، للصلح بين عائلتى أبو سليمان وأبو ناصف وذلك من أجل وضع حد للخصومة التى دامت 20 شهرا بسبب مقتل أحد أبناء عائلة أبو ناصف على يد أحد أبناء عائلة أبوسليمان  بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وعمد ومشايخ وأعضاء المجالس العرفية بمحافظة دمياط ولجنة الصلح التى نجحت فى إنهاء الخصومة بعضوية كل من إسماعيل أبو سليم والسيد شوشة وأحمد يوسف على ورمزى سعده ورمضان مبروك ورفعت شاهين وأسامة ناصف .

وحضر أطراف النزاع والكثير من أهالى مدينة الزرقا والقرى المجاورة، وذلك لإنهاء الصراع القائم بين الطرف الأول "ابراهيم الجزار أبو ناصف"، والطرف الثانى "أحمد أبو سليمان" إثر مشاجرة بالإسلحة البيضاء بسبب خلافات على مواشى، تمت الموافقة بين الجميع وتصافح أطراف النزاع لإحلال السلام بينهم وتصافت قلوب الأهل والأحباب كما قدم الأهالى الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة وفى عيونهم الرضا بحكمهم.

"اليوم السابع" حضرت جلسة الصلح العرفية التى تختلف عن جلسات الصلح المعتادة من توقيع شروط جزائية ودفع الدية وتقديم الكفن حيث إنتهت الجلسة بعد التوقيع على الشروط الجزائية بالمصافحة والعناق وتناول الطعام على مائدة واحدة، ثم قام أهل القاتل بذبح عجل ضخم بموقع الحادث ونزول دم القتيل وتوزيع لحوم العجل على الفقراء والمساكين لتنتهى خصومة دامت 20 شهرا من الاشتباكات الدائمة والتقاضى بين الطرفين.

بدأت فعاليات الجلسة فى السرادق الضخم الذى أقيم بوسط مدينة الزرقا وامام دار المناسبات حيث دفعت مديرية أمن دمياط بتعزيزات أمنية لتأمين جلسة الصلح وذلك بعد جهود الأجهزة الأمنية بدمياط، بالتنسيق مع كبار العائلات فى عقد جلسة صلح عرفية لإنهاء الخلاف بين عائلتى أبو ناصف وأبو سليمان، وحدد المجلس مبلغا ماليا تم التحفظ على إعلان قيمته كشرط جزائى فى حال إخلال أحد الطرفين بشروط التصالح بحضور اللواء محمد خالد نائبا عن مدير أمن دمياط العميد ضياء عرفة مأمور مركز شرطة الزرقا والشيخ محمد سلامة مدير عام الأوقاف بدمياط والعمدة مجدى حطب ومحمد سامى سليمان شهود جلسة الصلح ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية .

وقال اللواء محمد خالد مساعد مدير أمن دمياط، والذى حضر ممثلا عن اللواء مجدى أبو العز مدير أمن دمياط، أن أسعد لحظة يعيشها ضباط الشرطة وقوع تصالح بين شخصين أو بلدين لأنه عمل يرضى الله والعباد وخاصة صلح ينهى الخلاف ويحقن الدماء. مضيفا أن الشرطة تمد يدها لانهاء أى خلافات وخاصة بعدما لمسنا رغبة حقيقية فى إنهاء الخصومة بمساعدات العقلاء من كبار عائلات الزرقا.

فيما ثمن العمدة مجدى حطب تراضى الطرفين وتصالحهما، مؤكدا أن هذا اللقاء يعتبر مثلا يحتذى به لكل الجلسات العرفية على مستوى المحافظة، وردد "اللهم أننا نبرأ من حولنا وقوتنا الى حولك وقوتك أن نكون أخوة مخلصين متصافين ما بيننا  إلى يوم الدين".

وبدأ الشيخ محمد سلامة مدير عام أوقاف دمياط كلمته بآيات من الذكر الحكيم : "وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض أعدت للمتقين الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين".

وأكد إسماعيل أبو سليم أحد أعضاء لجنة عقد الصلح، أن كبار عائلات مدينة الزرقا إتفقوا فيما بينهما على ضرورة عقد صلح بين العائلتين خشية أعمال التصعيد وخاصة بوجود شباب صغير السن ومتحمس من الطرفين. مشيرا الى أنه تم الجلوس مع العائلتين على حدة ونجحت الجهود فى الاتفاق على عقد جلسة صلح مع وضع شروط صعبة على الطرفين أقرا بها وإتفقنا على عدم إعلانها حتى لا تتفاقم الازمة، ووجه أبو سليم الشكر الى القيادات الامنية بمديرية أمن دمياط ومركز شرطة الزرقا مؤكدا ان دورهم هو الاكبر فى عقد هذا الصلح.

من جانبه قال إبراهيم الجزار أبو ناصف والد القتيل الحمد لله تم الصلح وإرتضينا به حقنا للدماء موجها الشكر للقيادات الأمنية بمديرية أمن دمياط وكبار عائلات الزرقا فيما أكد والد القاتل " أحمد أبو سليمان" أن حق أهل القتيل على رأسنا من فوق ونحن أحطئنا وأعترفنا بالخط والحمد لله تم الصلح والتراضى ومفيش فى النفس اى حاجة من أحد.

وانتهت وقائع جلسة العرفية بالتصالح ومصافحة الطرفان لبعضهم البعض والعناق الحار ثم تناول  أفراد العائلتين الطعام على مائدة واحدة وتعاهدوا على الحفاظ على الصلح .
 
وعقب انتهاء الطعام قام أهل القاتل بإحضار عجل وتم إقتياد العجل فى زفة حضرها العشرات من اهالى المدينة وإتجهوا على مكان الحادث الذى وقع فى 1 يوليو 2016 أمام محل الجزارة الخاص بالقتيل وتم ذبح العجل وسالت دماءه بنفس الموقع الذى سال فيه دم القتيل لإفتداء دم القاتل وبعد الانتهاء من عملية الذبح تم توزيع لحم العجل على الفقراء والمساكين.

 

 
منصة الجلسة العرفية
منصة الجلسة العرفية

مساعد مدير أمن دمياط
مساعد مدير أمن دمياط

طرفى الخصومة
طرفى الخصومة

اسماعيل ابو سليم عضو لجنة الصلح
اسماعيل ابو سليم عضو لجنة الصلح

رفعت شاهين عضو لجنة الصلح
رفعت شاهين عضو لجنة الصلح

والد القتيل
والد القتيل

والد القاتل
والد القاتل

الطرفان يتصافحون
الطرفان يتصافحون

الطرفان يتناولون الطعام
الطرفان يتناولون الطعام

طرفى الخصومة
طرفى الخصومة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور وفيديو.. جلسة صلح عرفية تنهى خصومة ثأرية بين عائلتين بدمياط

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الحوادث

جلسة عرفية فى دمياط



لا تفوتك
الرئاسة: السيسى يشارك فى قمة بين مصر والسودان وإثيوبيا بأديس أبابا

الرئاسة: السيسى يشارك فى قمة بين مصر والسودان وإثيوبيا بأديس أبابا

هيئة التفاوض السورية تصوت ضد المشاركة بمؤتمر سوتشى بأغلبية 26 صوتا

هيئة التفاوض السورية تصوت ضد المشاركة بمؤتمر سوتشى بأغلبية 26 صوتا

كل ما تريد معرفته عن الأوراق المقدمة من رئيس حزب الوفد لـ"العليا للانتخابات"

كل ما تريد معرفته عن الأوراق المقدمة من رئيس حزب الوفد لـ"العليا للانتخابات"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

وكيل عمرو جمال : اللاعب يمتلك عروضا من اليونان وسويسرا لشرائه فى الصيف

وكيل عمرو جمال : اللاعب يمتلك عروضا من اليونان وسويسرا لشرائه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة