صور.. عناق وطعام على مائدة واحدة ينهى خلافات ثأرية بين عائلتين بدمياط

شهد المئات من أهالى مدينة الزرقا، وقائع جلسة عرفية، للصلح بين عائلتى أبو سليمان وأبو ناصف وذلك من أجل وضع حد للخصومة التى دامت 20 شهرا بسبب مقتل أحد أبناء عائلة أبو ناصف على يد أحد أبناء عائلة أبوسليمان بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وعمد ومشايخ وأعضاء المجالس العرفية بمحافظة دمياط ولجنة الصلح التى نجحت فى إنهاء الخصومة بعضوية كل من إسماعيل أبو سليم والسيد شوشة وأحمد يوسف على ورمزى سعده ورمضان مبروك ورفعت شاهين وأسامة ناصف .

وحضر أطراف النزاع والكثير من أهالى مدينة الزرقا والقرى المجاورة، وذلك لإنهاء الصراع القائم بين الطرف الأول "ابراهيم الجزار أبو ناصف"، والطرف الثانى "أحمد أبو سليمان" إثر مشاجرة بالإسلحة البيضاء بسبب خلافات على مواشى، تمت الموافقة بين الجميع وتصافح أطراف النزاع لإحلال السلام بينهم وتصافت قلوب الأهل والأحباب كما قدم الأهالى الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة وفى عيونهم الرضا بحكمهم.

"اليوم السابع" حضرت جلسة الصلح العرفية التى تختلف عن جلسات الصلح المعتادة من توقيع شروط جزائية ودفع الدية وتقديم الكفن حيث إنتهت الجلسة بعد التوقيع على الشروط الجزائية بالمصافحة والعناق وتناول الطعام على مائدة واحدة، ثم قام أهل القاتل بذبح عجل ضخم بموقع الحادث ونزول دم القتيل وتوزيع لحوم العجل على الفقراء والمساكين لتنتهى خصومة دامت 20 شهرا من الاشتباكات الدائمة والتقاضى بين الطرفين.

بدأت فعاليات الجلسة فى السرادق الضخم الذى أقيم بوسط مدينة الزرقا وامام دار المناسبات حيث دفعت مديرية أمن دمياط بتعزيزات أمنية لتأمين جلسة الصلح وذلك بعد جهود الأجهزة الأمنية بدمياط، بالتنسيق مع كبار العائلات فى عقد جلسة صلح عرفية لإنهاء الخلاف بين عائلتى أبو ناصف وأبو سليمان، وحدد المجلس مبلغا ماليا تم التحفظ على إعلان قيمته كشرط جزائى فى حال إخلال أحد الطرفين بشروط التصالح بحضور اللواء محمد خالد نائبا عن مدير أمن دمياط العميد ضياء عرفة مأمور مركز شرطة الزرقا والشيخ محمد سلامة مدير عام الأوقاف بدمياط والعمدة مجدى حطب ومحمد سامى سليمان شهود جلسة الصلح ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية .

وقال اللواء محمد خالد مساعد مدير أمن دمياط، والذى حضر ممثلا عن اللواء مجدى أبو العز مدير أمن دمياط، أن أسعد لحظة يعيشها ضباط الشرطة وقوع تصالح بين شخصين أو بلدين لأنه عمل يرضى الله والعباد وخاصة صلح ينهى الخلاف ويحقن الدماء. مضيفا أن الشرطة تمد يدها لانهاء أى خلافات وخاصة بعدما لمسنا رغبة حقيقية فى إنهاء الخصومة بمساعدات العقلاء من كبار عائلات الزرقا.

فيما ثمن العمدة مجدى حطب تراضى الطرفين وتصالحهما، مؤكدا أن هذا اللقاء يعتبر مثلا يحتذى به لكل الجلسات العرفية على مستوى المحافظة، وردد "اللهم أننا نبرأ من حولنا وقوتنا الى حولك وقوتك أن نكون أخوة مخلصين متصافين ما بيننا إلى يوم الدين".

وبدأ الشيخ محمد سلامة مدير عام أوقاف دمياط كلمته بآيات من الذكر الحكيم : "وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض أعدت للمتقين الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين".