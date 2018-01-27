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استجابة لـ"اليوم السابع"..

صور.. شفط المياه وجمع القمامة من أمام مدرسة ثانوية بالخانكة

السبت، 27 يناير 2018 10:31 م
صور.. شفط المياه وجمع القمامة من أمام مدرسة ثانوية بالخانكة جانب من سحب المياة


القليوبية نيفين طه
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في استجابة سريعة لما نشره "اليوم السابع" بعنوان.. "اضبط مخالفة مياه أمطار وقمامة تحيط بمدرسة الثانوية بنين بالخانكة، قام مسئولو الصرف الصحي بالخانكة بالتحرك والقيام بشفط المياه الموجودة بجانب المدرسة.

كان قد شكا أهالى مدينة الخانكة من تفاقم أزمة القمامة وكذلك غرق الشوارع بمياه الأمطار فى ظل غياب لمسئولى الوحدة المحلية لشفطها، بالإضافة إلى عطل بدورة مياه مدرسة الثانوية بنين بالخانكة إلى غرق الشوارع.

وتقول الحاجة أم محمد: "حرام الشوارع غرقت والأهالي لا يستطيعون السير بالطريق، أين مسئولى المدرسة؟ مضيفة أن تلال القمامة غرقت بالمياه واجتمع حولها الكلاب الضالة ما يسبب خطورة على الأطفال المارة.

 

 

سحب المياة (1)
سحب المياة (1)

 

سحب المياة (2)
 
سحب المياة (3)
 

 

سحب المياة (4)
 

 

سحب المياة (5)
 

 

 


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