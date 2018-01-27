صور.. شفط المياه وجمع القمامة من أمام مدرسة ثانوية بالخانكة

استجابة لـ"اليوم السابع"..
صور.. شفط المياه وجمع القمامة من أمام مدرسة ثانوية بالخانكةالسبت، 27 يناير 2018 10:31 م
جانب من سحب المياة
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق
في استجابة سريعة لما نشره "اليوم السابع" بعنوان.. "اضبط مخالفة مياه أمطار وقمامة تحيط بمدرسة الثانوية بنين بالخانكة، قام مسئولو الصرف الصحي بالخانكة بالتحرك والقيام بشفط المياه الموجودة بجانب المدرسة.
كان قد شكا أهالى مدينة الخانكة من تفاقم أزمة القمامة وكذلك غرق الشوارع بمياه الأمطار فى ظل غياب لمسئولى الوحدة المحلية لشفطها، بالإضافة إلى عطل بدورة مياه مدرسة الثانوية بنين بالخانكة إلى غرق الشوارع.
وتقول الحاجة أم محمد: "حرام الشوارع غرقت والأهالي لا يستطيعون السير بالطريق، أين مسئولى المدرسة؟ مضيفة أن تلال القمامة غرقت بالمياه واجتمع حولها الكلاب الضالة ما يسبب خطورة على الأطفال المارة.
سحب المياة (1)
إضافة تعليق
ثورة فى خريطة صفقات الأهلى خلال ميركاتو الشتاء.. الأحمر يتراجع عن ضم مدافع سموحة بناء على طلب البدرى.. رامى صبرى يقترب.. دخول مزاد عنتر الأسيوطى.. والتراجع عن رحيل باكا فى يناير..وإغلاق باب الرحيل أمام اللاعبين
14 حاجة على أكونت "فيس بوك" بتاعك تكشف حالتك النفسية.. أصحاب الأدعية الدينية الكتير بيصدروا صورة مزيفة.. مهاويس السيلفى نرجسيون.. وقايمة الفريندز الكبيرة دليل الهروب من مشكلاتك.. والبوستات الحزينة مؤشر اكتئاب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة