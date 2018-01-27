video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 27 يناير 2018 07:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. سقوط أمطار غزيرة على مدن دمياط وارتفاع منسوب المياه بالشوارع

السبت، 27 يناير 2018 06:12 م
صور.. سقوط أمطار غزيرة على مدن دمياط وارتفاع منسوب المياه بالشوارع جانب من الامطار بشوارع دمياط


دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق

تعرضت محافظة دمياط مساء اليوم لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة، على أنحاء متفرقة من مراكز ومدن المحافظة وأدت الامطار الغزيرة إلى غرق بعض الشوارع و ارتفاع منسوب المياه. 

ودفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة محمود المرسى بالدفع بسيارات كسح المياه من أجل رفع مياه الأمطار وكسح تجمعات المياه بأنحاء المركز وعلى الطريق الدولى، وذلك لتسهيل حركه المرور فى الشوارع .

كما تواصل الوحدة المحلية لمدينة رأس البر أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع بالمعدات والأدوات والتأكد من تشغيل محطات الرفع فى مواجهة موجة الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها المدينة.

وفى السياق ذاته بدأت الوحدة المحلية لمدينة ميت ابو غالب برئاسة المهندس عبد المنعم عبد القوى برفع تجمعات مياه الأمطار بمختلف أنحاء المدينة ومراجعة تطهير بالوعات صرف المطر والتأكد من جاهزيتها فى ظل استمرار هطول الأمطار. ومتابعة المرور على أعمدة كهرباء الانارة العامة للتأكد من سلامتها وتأمين المحولات ومراقبة الخطوط الهوائية والعمل على اصلاح أى أعطال فوراً.

من جانبه شدد الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، لليوم السابع على رفع حالة الاستعدادات القصوى والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة، وتصريف مياه الامطار فورا.
وأكد محافظ دمياط على الدفع بسيارات الشفط ومعدات الصرف اللازمة وتمركزها بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة على مستوى المحافظة وذلك للتدخل اللحظى لتصريف أى تجمعات للمياه، موضحا على أن المحافظة تعمل بأقصى جهدها لمواجهة أى أزمة فى تصريف تراكمات مياه الأمطار، وأنه بالفعل تم حصر جميع النقاط الساخنة بالمحافظة لكى يتم تجنب تراكم المياه بها.

 


سقوط امطار غزيرة بدمياط
سقوط امطار غزيرة بدمياط

تراكم مياه الامطار
تراكم مياه الامطار

تجمعات امطار
تجمعات امطار

جانب من مياه الامطار
جانب من مياه الامطار

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"مجدى سعد" بن دمياط يبدع فى رسم لوحات ثلاثية الأبعاد بالرصاص

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

حاله الطقس

سقوط الامطار

تراكمات المياه



لا تفوتك
فيديو..اللحظات الأخيرة للوليد بن طلال داخل فندق ريتز كارلتون قبل إطلاق سراحه

فيديو..اللحظات الأخيرة للوليد بن طلال داخل فندق ريتز كارلتون قبل إطلاق سراحه

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والشبورة الكثيفة تغطى الطرق صباحًا

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والشبورة الكثيفة تغطى الطرق صباحًا

بشائر الخير.. القمح يتصدر محاصيل الشتاء بـ3 ملايين و150 ألف فدان من إجمالى 4 ملايين و900 ألفا.. الزراعة: توفير 73% من الاحتياجات السمادية ولا توجد أزمات.. وحملات على مليونى فدان خضروات وفاكهة لمواجهة سوء الطقس

بشائر الخير.. القمح يتصدر محاصيل الشتاء بـ3 ملايين و150 ألف فدان من إجمالى 4 ملايين و900 ألفا.. الزراعة: توفير 73% من الاحتياجات السمادية ولا توجد أزمات.. وحملات على مليونى فدان خضروات وفاكهة لمواجهة سوء الطقس

أهم 4 مصادر لتمويل الإرهاب.. المال القطرى ومتحصلات عمليات السطو المسلح على مكاتب البريد وسيارات نقل الأموال أبرزها.. وخبير أمنى يطالب بتدريب عناصر الأمن الخاص تحت إشراف وزارة الداخلية

أهم 4 مصادر لتمويل الإرهاب.. المال القطرى ومتحصلات عمليات السطو المسلح على مكاتب البريد وسيارات نقل الأموال أبرزها.. وخبير أمنى يطالب بتدريب عناصر الأمن الخاص تحت إشراف وزارة الداخلية

البحوث الفلكية: السبت 17 فبراير غرة شهر جمادى الآخرة فلكيًا

البحوث الفلكية: السبت 17 فبراير غرة شهر جمادى الآخرة فلكيًا

مساعد رئيس الوفد: يحق لنواب الحزب سحب توكيلات تأييد السيسي وتوقيعها للبدوى

مساعد رئيس الوفد: يحق لنواب الحزب سحب توكيلات تأييد السيسي وتوقيعها للبدوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة