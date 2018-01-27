صور.. سقوط أمطار غزيرة على مدن دمياط وارتفاع منسوب المياه بالشوارع

دمياط عبده عبد البارى

تعرضت محافظة دمياط مساء اليوم لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة، على أنحاء متفرقة من مراكز ومدن المحافظة وأدت الامطار الغزيرة إلى غرق بعض الشوارع و ارتفاع منسوب المياه.

ودفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة محمود المرسى بالدفع بسيارات كسح المياه من أجل رفع مياه الأمطار وكسح تجمعات المياه بأنحاء المركز وعلى الطريق الدولى، وذلك لتسهيل حركه المرور فى الشوارع .

كما تواصل الوحدة المحلية لمدينة رأس البر أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع بالمعدات والأدوات والتأكد من تشغيل محطات الرفع فى مواجهة موجة الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها المدينة.

وفى السياق ذاته بدأت الوحدة المحلية لمدينة ميت ابو غالب برئاسة المهندس عبد المنعم عبد القوى برفع تجمعات مياه الأمطار بمختلف أنحاء المدينة ومراجعة تطهير بالوعات صرف المطر والتأكد من جاهزيتها فى ظل استمرار هطول الأمطار. ومتابعة المرور على أعمدة كهرباء الانارة العامة للتأكد من سلامتها وتأمين المحولات ومراقبة الخطوط الهوائية والعمل على اصلاح أى أعطال فوراً.

من جانبه شدد الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، لليوم السابع على رفع حالة الاستعدادات القصوى والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة، وتصريف مياه الامطار فورا.

وأكد محافظ دمياط على الدفع بسيارات الشفط ومعدات الصرف اللازمة وتمركزها بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة على مستوى المحافظة وذلك للتدخل اللحظى لتصريف أى تجمعات للمياه، موضحا على أن المحافظة تعمل بأقصى جهدها لمواجهة أى أزمة فى تصريف تراكمات مياه الأمطار، وأنه بالفعل تم حصر جميع النقاط الساخنة بالمحافظة لكى يتم تجنب تراكم المياه بها.