صور.. سائقو الدراجات النارية يتظاهرون ضد قانون السرعة للأسبوع الثانى





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

شارك سائقو الدراجات النارية اليوم السبت، فى احتجاج ضد قرار الحكومة تقليل الحد الأقصى الجديد للسرعة على الطرق العامه.

ونظم السائقون التظاهرة بالقرب من مدينة بوردو، جنوب غرب فرنسا.

واستخدم السائقون لافتات معارضة للقانون، حيث حددت الحكومة أن السرعة القصوى هى 80 كم / ساعة على الطرق ذات الاتجاهين والقواعد الجديدة للسلامة على الطرق.

جدير بالذكر أن السائقين نظموا تظاهرة أيضا السبت الماضى ضد القانون فى محاولة لحث الحكومة على التراجع عن القرار



سائقو الدراجات النارية



سائق دراجة نارية



جانب من تظاهر سائقو الدراجات النارية



جانب من التظاهرة