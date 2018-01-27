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السبت، 27 يناير 2018 07:29 ص
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صور.. توزيع مساعدات إغاثية سعودية فى محافظة مأرب اليمنية

السبت، 27 يناير 2018 03:00 ص
صور.. توزيع مساعدات إغاثية سعودية فى محافظة مأرب اليمنية توزيع مساعدات إغاثية سعودية فى مأرب


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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أعلنت المملكة العربية السعودية عن "مساعدة إنسانية جديدة"، قيمتها 1,5 مليار دولار، وعن عملية لزيادة قدرة مرافئ هذا البلد الذى يشهد حرباً ويخضع لحصار وأبرزت وكالة الأنباء الفرنسية، توزيع المساعدات الانسانية على أبناء محافظة مأرب اليمنية.

وأعلن التحالف الذى تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين فى اليمن، فى بيان، إقامة جسر جوى بين الرياض ومحافظة مأرب بوسط اليمن يتمثل فى رحلات يومية لطائرات النقل العسكرى "سي130" التى ستنقل المساعدة الانسانية.

وتأتى المساعدة الانسانية الاخيرة بعد أسبوع من إعلان المملكة إيداع مليارى دولار المصرف المركزى اليمني، ووسط أزمة كبيرة تشهدها البلاد من الحرب الى الكوليرا والمجاعة، مما أدى الى وفاة الآلاف وتعريض حياة الملايين للخطر. وجاء فى البيان ان التحالف سيقدم 1,5 مليار دولار من المساعدات الانسانية التى ستوزّع بواسطة وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية للاغاثة.

وأضاف ان الجهود "لفتح المعابر البرية والبحرية والجوية" ستسمح باستيراد 1,4 مليون طن مترى شهرياً مقابل 1,1 مليون طن مترى شهرياً العام الماضي.

وأوضح أن زيادة قدرة المرافئ "للواردات الانسانية والتجارية" ستكلف 40 مليون دولار وسينفق 30 مليوناً لخفض كلفة النقل البرى من طريق تحسين الطرق.

السعودية ترسل مساعدات انسانية لمحافظة مأرب
السعودية ترسل مساعدات انسانية لمحافظة مأرب

 

المساعدات السعودية فى محافظة مأرب
المساعدات السعودية فى محافظة مأرب

 

طفل يمنى يجلس بعد تلقى المساعدات السعودية
طفل يمنى يجلس بعد تلقى المساعدات السعودية

 

كراتين مواد اغاثية من السعودية لليمن
كراتين مواد اغاثية من السعودية لليمن

 

مساعدات اغاثية
مساعدات اغاثية

 


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