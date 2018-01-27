صور.. تظاهر نشطاء منظمات حقوق الحيوان ضد قانون السيرك فى أوكرانيا





كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( أ ف ب)

تظاهر عدد من نشطاء منظمات حقوق الحيوان فى أوكرانيا، اليوم السبت، فى تظاهرة تدعى "سيرك بدون حيوانات"

ونظم المتظاهرون الوقفة أمام مبنى السيرك الوطنى فى مدينة كييف، مؤكدين أن السيرك سيواصل تشويه الحيوانات وانتهاك القانون.

ويحظر قانون الحكومة الأوكرانية نقل الحيوانات البرية لبرامج السيرك.



نشطاء منظمات حقوق الحيوان



جانب من التظاهرات



تظاهر نشطاء حقوق الحيوان



وقفة نشطاء حقوق الحيوان



لافتات ضد قانون السيرك



جانب من اللافتات ضد قانون السيرك