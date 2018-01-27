صور.. تظاهر نشطاء تونسيين ضد قوانين الحكومة بشأن الحريات والتمييز الجنسى

صور.. تظاهر نشطاء تونسيين ضد قوانين الحكومة بشأن الحريات والتمييز الجنسىالسبت، 27 يناير 2018 06:19 م
الإذاعية التونسية براديو شمس
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )
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تظاهر عدد من النشطاء التونسيين بالحزب الليبرالى، اليوم السبت، ضد قوانين الحكومة التونسية الأخيرة المتعلقة بتجريم الحريات" الاعتداء الجنسى والتمييز الجنسى ضد المرأة على حد وصفهم.
وقامت الشرطة التونسية باعتقال أمينة سبوى الذيعة فى راديو شمس، بعد اشتباكات بين عناصر الأمن والمحتجين أمام وزارة السياحة.
وكان النشطاء أطلقوا دعوة للاحتجاج أمام وزارة السياحة تحت شعار (دعونى أذهب إلى التونسية العربية) للمطالبة بإلغاء قوانين "الرجعية.
الإذاعية التونسية براديو شمس
جانب من القبض على الإذاعية التونسية
إلقاء القبض على الإذاعية التونسية
جانب من التظاهرات
أعضاء الحزب الليبرالى
الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين
جانب من المواجهات
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