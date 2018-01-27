صور.. تظاهر مؤيدو الحزب المعارض فى ألبانيا ضد سياسات الحكومة





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)

تظاهر مؤيدو الحزب المعارض ضد سياسات الحكومة أمام مكتب رئيس الوزراء الألبانى أيدى راما فى تيرانا.

وشارك فى التظاهرة زعيم الحزب الديمقراطى المعارض الألبانى لولزيم باشا، حيث تحدث إلى أنصاره خلال الاحتجاج، مرددين هتافات معادية للحكومة.

وشهدت ألبانيا تفجيرا إرهابيا منذ أسبوعين، حيث أكدت الشرطة الألبانية أن 8 أشخاص أصيبوا بجروح إثر وقوع انفجار شمالى البلاد.

وقالت الشرطة، فى بيان لها نقلته شبكة (إيه بى سي) الأمريكية، إن الانفجار الذى وقع فى مدينة "شقودرة" التى تبعد 110 كيلومترات (70 ميلا) شمال العاصمة تيرانا تسبب فى تدمير الطابق الأرضى من أحد المبانى التجارية، مشيرة إلى أن ثلاثة من المصابين حالتهم خطيرة ويتلقون العلاج بأحد المستشفيات فى العاصمة.



جانب من التظاهرات



التظاهرات فى ألبانيا



جانب من تظاهرات ألبانيا



لافتات التظاهرات



زعيم المعارضة الألبانية



العارضة الألبانية



جانب من احتجاجات ألبانيا



المؤتمر الجماهيرى لزعيم المعالرضه الألبانية