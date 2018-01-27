صور.. بدء التحقيق فى كوريا الجنوبية عقب إخماد حريق مستشفى أودى بحياة 41 شخصا





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

بدأت التحقيقات فى كوريا الجنوبية، بعد أن تمكن رجال الاطفاء من السيطرة على النيران داخل مستشفى بكوريا الجنوبية، وارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذى إندلع داخل مستشفى فى كوريا الجنوبية إلى 41 قتيلا، حسبما ذكرت السلطات هناك.

كما أصيب 70 شخصا آخرون بجروح جراء الحريق الذى شبّ فى الطبقة الأولى من مبنى يضم مستشفى وداراً لرعاية المسنين.

واندلع حريق ضخم فى مستشفى بكوريا الجنوبية، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا فى الحصيلة الأولى التى أعلنتها السلطات، إلا أنها ارتفعت إلى 41 قتيلا.

وفى وقت سابق، قالت السلطات فى كوريا الجنوبية، إن حريق نشب فى مستشفى اليوم الجمعة، أسفر عن مقتل 31 شخصا وإصابة 50 آخرين بجروح بالغة.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن عدد القتلى بلغ 31 قتيلا، بينما قال مسؤولون فى إدارة الإطفاء إن الوضع يتطور سريعا وتوقعوا زيادة عدد الضحايا.

ولا يزال رجال الإطفاء يجلون قرابة 200 شخص عن مبنى المستشفى الرئيسى ودار إقامة طاقم التمريض الواقع خلفه مباشرة، وأظهرت قناة (يو.تي.إن) الإخبارية لقطات لألسنة لهب ودخان أسود يتصاعد من نوافذ المبنى ومن المدخل.



المحققون فى كوريا داخل المستشفى



رجال التحقيق داخل المستشفى لمتابعة التحقيقات



التحقيق فى حريق مستشفى بكوريا



فرض طوق أمنى بمحيط الحادث



تشديد الاجراءات الامنية بمحيط المستشفى