صور.. المئات من أهالى الدقهلية يشاركون فى مؤتمر "كلنا معاك" لدعم للسيسي

صور.. المئات من أهالى الدقهلية يشاركون فى مؤتمر "كلنا معاك" لدعم للسيسيالسبت، 27 يناير 2018 07:24 م
جانب من المؤتمر
الدقهلية - محمد حيزة
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نظمت حملة كلنا معاك من أجل مصر، أمانة الدقهلية، اليوم السبت، مؤتمرا بالصالة المغطاة بستاد المنصورة الرياضى، وذلك للإعلان الرسمى عن تدشين الحملة؛ للتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتولية فترة رئاسية جديدة.
حضر المؤتمر عدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، وعددًا من المسؤلين والتنفيذيين بالمحافظة، يهدف المؤتمرعن تدشين الحملة من أجل تأيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لترشحه لفترة رئاسية جديدة.
وشهد المؤتمر حضور من عدد من أبناء محافظة الدقهلية، والمحافظات المجاورة، كما شهدت القاعة المغطاة بستاد المنصورة تعليق لافتات مدون عليها عبارات تأييد للرئيس السيسي منها:" كنا معاك من أجل مصر ومن أجل الوطن".
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