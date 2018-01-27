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السبت، 27 يناير 2018 03:07 م
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صور ..السفير الألماني بالقاهرة يسير بشوارع الزمالك لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم

السبت، 27 يناير 2018 02:51 م
صور ..السفير الألماني بالقاهرة يسير بشوارع الزمالك لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم السفير الألماني مع رجال الشرطة المصرية


كتب محمود عبد الراضى
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حرصت سفارة ألمانيا الإتحادية بالقاهرة على مشاركة وزارة الداخلية احتفالاتها تقديراً للدور الأمنى الذى تقوم به الوزارة فى تحقيق رسالة الأمن وتأمين الشخصيات والبعثات الدبلوماسية والسفارات الأجنبية بالبلاد .

   وزار يوليوس جيورج لُوىْ سفير دولة ألمانيا الإتحادية بالقاهرة ، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية مقر إدارة تأمين الزمالك وقدم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة ذكرى أعياد الشرطة.

السفير الألماني مع رجال الشرطة
السفير الألماني مع رجال الشرطة

 

السفير الألماني
السفير الألماني

 


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