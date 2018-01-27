صور ..السفير الألماني بالقاهرة يسير بشوارع الزمالك لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم

صور ..السفير الألماني بالقاهرة يسير بشوارع الزمالك لتهنئة رجال الشرطة بعيدهمالسبت، 27 يناير 2018 02:51 م
السفير الألماني مع رجال الشرطة المصرية
كتب محمود عبد الراضى
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حرصت سفارة ألمانيا الإتحادية بالقاهرة على مشاركة وزارة الداخلية احتفالاتها تقديراً للدور الأمنى الذى تقوم به الوزارة فى تحقيق رسالة الأمن وتأمين الشخصيات والبعثات الدبلوماسية والسفارات الأجنبية بالبلاد .
وزار يوليوس جيورج لُوىْ سفير دولة ألمانيا الإتحادية بالقاهرة ، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية مقر إدارة تأمين الزمالك وقدم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة ذكرى أعياد الشرطة.
السفير الألماني مع رجال الشرطة
السفير الألماني
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