video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 27 يناير 2018 07:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. اضبط مخالفة.. مياه أمطار وقمامة تحيط بالمدرسة الثانوية بنين بالخانكة

السبت، 27 يناير 2018 04:28 م
صور.. اضبط مخالفة.. مياه أمطار وقمامة تحيط بالمدرسة الثانوية بنين بالخانكة المياه والقمامة تحيط بمدرسة الثانوية بنين بالخانكة


القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

يعانى أهالى مدينة الخانكة من تفاقم أزمة القمامة وكذلك غرق الشوارع بمياه الأمطار فى ظل غياب لمسئولى الوحدة المحلية لشفطها، بالإضافة إلى عطل بدورة مياه مدرسة الثانوية بنين بالخانكة إلى غرق الشوارع.

تقول الحاجة أم محمد، "حرام الشوارع غرقت والأهالى لا تستطيع السير بالطريق، أين مسئولى المدرسة؟ مضيفة أن تلال القمامة غرقت بالمياه واجتمع حولها الكلاب الضالة مما يسبب خطورة على الأطفال المارين.

وندد أحمد على بعدم اهتمام المسئولين بمشاكل المواطنين، مشيرا ‘لى أن مسئولى المدرسة يتركون المياه مفتوحة دون رقيب وتغرق الشوارع .

وطالب عبدالباسط المحمدى المسئولين بضرورة حل تلك المشكلة لأنها تعتبر إهدارا للمياه بجانب إغراق الشوارع وتلوثها.

المياه والقمامة تحيط بمدرسة الثانوية بنين بالخانكة
المياه والقمامة تحيط بمدرسة الثانوية بنين بالخانكة

 

مياه تغرق الشوارع بالخانكة
مياه تغرق الشوارع بالخانكة

 

غرق الشوارع بالمياه وغياب المسئولين
غرق الشوارع بالمياه وغياب المسئولين

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. صرف القاهرة تواصل أعمال شفط مياه الأمطار لليوم الثانى

اخبار مصر

اخبار المحافظات

القليوبيه

الخانكه

مياه الامطار



لا تفوتك
فيديو..اللحظات الأخيرة للوليد بن طلال داخل فندق ريتز كارلتون قبل إطلاق سراحه

فيديو..اللحظات الأخيرة للوليد بن طلال داخل فندق ريتز كارلتون قبل إطلاق سراحه

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والشبورة الكثيفة تغطى الطرق صباحًا

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والشبورة الكثيفة تغطى الطرق صباحًا

بشائر الخير.. القمح يتصدر محاصيل الشتاء بـ3 ملايين و150 ألف فدان من إجمالى 4 ملايين و900 ألفا.. الزراعة: توفير 73% من الاحتياجات السمادية ولا توجد أزمات.. وحملات على مليونى فدان خضروات وفاكهة لمواجهة سوء الطقس

بشائر الخير.. القمح يتصدر محاصيل الشتاء بـ3 ملايين و150 ألف فدان من إجمالى 4 ملايين و900 ألفا.. الزراعة: توفير 73% من الاحتياجات السمادية ولا توجد أزمات.. وحملات على مليونى فدان خضروات وفاكهة لمواجهة سوء الطقس

أهم 4 مصادر لتمويل الإرهاب.. المال القطرى ومتحصلات عمليات السطو المسلح على مكاتب البريد وسيارات نقل الأموال أبرزها.. وخبير أمنى يطالب بتدريب عناصر الأمن الخاص تحت إشراف وزارة الداخلية

أهم 4 مصادر لتمويل الإرهاب.. المال القطرى ومتحصلات عمليات السطو المسلح على مكاتب البريد وسيارات نقل الأموال أبرزها.. وخبير أمنى يطالب بتدريب عناصر الأمن الخاص تحت إشراف وزارة الداخلية

البحوث الفلكية: السبت 17 فبراير غرة شهر جمادى الآخرة فلكيًا

البحوث الفلكية: السبت 17 فبراير غرة شهر جمادى الآخرة فلكيًا

مساعد رئيس الوفد: يحق لنواب الحزب سحب توكيلات تأييد السيسي وتوقيعها للبدوى

مساعد رئيس الوفد: يحق لنواب الحزب سحب توكيلات تأييد السيسي وتوقيعها للبدوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة