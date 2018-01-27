صور.. اضبط مخالفة.. مياه أمطار وقمامة تحيط بالمدرسة الثانوية بنين بالخانكة

صور.. اضبط مخالفة.. مياه أمطار وقمامة تحيط بالمدرسة الثانوية بنين بالخانكةالسبت، 27 يناير 2018 04:28 م
المياه والقمامة تحيط بمدرسة الثانوية بنين بالخانكة
القليوبية نيفين طه
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يعانى أهالى مدينة الخانكة من تفاقم أزمة القمامة وكذلك غرق الشوارع بمياه الأمطار فى ظل غياب لمسئولى الوحدة المحلية لشفطها، بالإضافة إلى عطل بدورة مياه مدرسة الثانوية بنين بالخانكة إلى غرق الشوارع.
تقول الحاجة أم محمد، "حرام الشوارع غرقت والأهالى لا تستطيع السير بالطريق، أين مسئولى المدرسة؟ مضيفة أن تلال القمامة غرقت بالمياه واجتمع حولها الكلاب الضالة مما يسبب خطورة على الأطفال المارين.
وندد أحمد على بعدم اهتمام المسئولين بمشاكل المواطنين، مشيرا ‘لى أن مسئولى المدرسة يتركون المياه مفتوحة دون رقيب وتغرق الشوارع .
وطالب عبدالباسط المحمدى المسئولين بضرورة حل تلك المشكلة لأنها تعتبر إهدارا للمياه بجانب إغراق الشوارع وتلوثها.
المياه والقمامة تحيط بمدرسة الثانوية بنين بالخانكة
مياه تغرق الشوارع بالخانكة
غرق الشوارع بالمياه وغياب المسئولين
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