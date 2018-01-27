صور .. اضبط مخالفة.. أعمدة إنارة متهالكة تهدد حياة أهالى فرشلا بالشرقية

صور .. اضبط مخالفة.. أعمدة إنارة متهالكة تهدد حياة أهالى فرشلا بالشرقيةالسبت، 27 يناير 2018 04:19 م
أعمدة الكهرباء
الشرقية- فتحية الديب
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أعرب العديد من أهالي قرية فرشلا، التابعة لمركز منشأة أبوعمر بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، عن استيائهم من تهالك أعمدة الإنارة، ووجود فواتح بها تهدد حياة المواطنين والأطفال بالصعق الكهربائى.
ويقول" محمود عبد الحميد" من أهالي قرية فرشلا، إن تعداد سكان القرية ما يقرب من 1000 نسمة، يعانون من ضعف في الخدمات العامة، والمشكلة الأكبر، والتي تسبب خوف وانزعاج العديد من الأهالى، ترك أعمدة الكهرباء بالقرية بدون صيانة منذ 10 سنوات، حتى أصبحت متهالكة وبها فتحات تهديد حياة الأطفال، وخاصة في فترة سقوط الأمطار.
ويضيف"محمد علي" من الأهالى، أنهم تقدموا بشكاوى عديدة للمسئولين في شبكة الكهرباء لصيانة الأعمدة وخاصة أنها محاطة بمنازل الأهالي ومع سقوط الأمطار تتسبب في حدوث صعق كهربائي عند ملامستها.
يذكر أن مدينة منيا القمح شهدت واقعة إصابة طالب جامعي بصعق كهربائي أثناء سيره بالشارع، وتم نقله للعناية المركزة بمستشفى منيا القمح، فيما توفيت طفلة بمدينة القنايات إثر ملامستها عامود كهرباء، ونفوق حصانين وحمار نتيجة سقوط الأمطار وملامسة الحيوانات أعمدة كهرباء.
أعمدة الكهرباء
أعمدة متهالكة بالقرية
أعمدة متهالكة تهدد حياة الأهالى والأطفال
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