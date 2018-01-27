صور.. اشتباكات بين شرطة باريس ومتظاهرين مطالبين بنقل مطار "نانت – أتلانتك"السبت، 27 يناير 2018 06:59 م
تظاهرات فرنسا
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )
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تظاهر عدد من الفرنسيين اليوم السبت، فى باريس مطالبين بإلزام الحكومة بنقل مطار نانت - أتلانتيك إلى نوتردام ديس – لاندس، وذلك بعد أسبوع من قرار الحكومة الفرنسية الرسمى بالتخلى عن مشروع المطار
ألغت فرنسا خططا مثيرة للجدل فى 17 يناير الماضى لمطار جديد على ساحل المحيط الأطلسى.
وجرت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الفرنسية ومتظاهرين جراء الاحتجاجات.
وتعهدت الحكومة الفرنسية بطرد المئات من المتظاهرين البيئيين الذين عاشوا فى بلدية معادية للرأسمالية على الموقع المترامى الأطراف منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
جانب من الاحتجاجات
احتجاجات فرنسا
جانب من الاشتباكات
متظاهرون فرنسيون
تمزيق اللافتات خلال التظاهرات
الحاجز الأمنى بين المتظاهرين وقوات الأمن
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