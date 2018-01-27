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صور.. إضبط مخالفة.. الأغنام والقمامة يحاصران مدرسة السيدة عائشة بشبرا الخيمة

السبت، 27 يناير 2018 07:00 ص
صور.. إضبط مخالفة.. الأغنام والقمامة يحاصران مدرسة السيدة عائشة بشبرا الخيمة الأغنام والقمامة تحاصر مدرسه السيده عائشة


القليوبية - نيفين طه
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اشتكى أهالى مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، من حالة التردى والإهمال التى يشهدها محيط مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بشبرا الخيمة، بسبب انتشار الأغنام والخيول وعربات الكارو وتفاقم القمامة بجوار المدرسة.

وتقول فردوس على، من الأهالى ، حرام على المسئولين ترك محيط دار علم محاطة بأكوام القمامة والروائح الكريهة، إضافة إلى انتشار الأغنام التى تأكل من تلك القمامة في غياب المسئولين.
 
ونددت بسنت على، إحدى المدرسات بمدرسة السيدة عائشة الإعداديه بنات، بحالة التردي التي تشهدها المنطقة المحيطة بالمدرسة ، مطالبة مسئولى حى شبر الخيمة باستغلال تلك المساحة التى تحيط بالمدرسة بدلا من أن تكون لتجميع الأغنام والقمامة إلى مكان يتم تشجيره ويكون واجهه مشرقة للمدرسة.
 
الأغنام والقمامة تحاصر مدرسه السيده عائشة (1)
الأغنام والقمامة تحاصر مدرسه السيده عائشة (1)

الأغنام والقمامة تحاصر مدرسه السيده عائشة (2)
الأغنام والقمامة تحاصر مدرسه السيده عائشة (2)

الأغنام والقمامة تحاصر مدرسه السيده عائشة (3)
الأغنام والقمامة تحاصر مدرسه السيده عائشة (3)

الأغنام والقمامة تحاصر مدرسه السيده عائشة (4)
الأغنام والقمامة تحاصر مدرسه السيده عائشة (4)

الأغنام والقمامة تحاصر مدرسه السيده عائشة (5)
الأغنام والقمامة تحاصر مدرسه السيده عائشة (5)
 
 

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