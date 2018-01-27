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صور.. أقارب 43 طالبا مكسيكيا ينظمون تظاهرة بعد عدة سنوات على اختفاءهم

السبت، 27 يناير 2018 05:09 ص
صور.. أقارب 43 طالبا مكسيكيا ينظمون تظاهرة بعد عدة سنوات على اختفاءهم أقارب 43 طالبا مكسيكيا ينظمون تظاهرة


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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تظاهر العشرات من ذوى 43 طالبا مكسيكيا اختفوا فى سبتمبر 2014 فى ولاية غيريرو جنوب غرب البلاد، وتعود القضية إلى أن 43 طالبا من كلية إعداد المعلمين الريفية فى إيجوالا، الذين اختطفوا فى سبتمبر الماضى 2014 قبل قتلهم، وتحدث تحقيق مستقل نُشر فى ديسمبر الماضى، عن تورط الشرطة فى عملية اختطاف الطلاب المعروفين بنزعاتهم اليسارية، إذ أتهم تقرير رجال أمن بتسليم الطلاب لعصابات إجرامية محلية.

وكشف تحقيق اللجنة الدولية المستقل الأخير، إن الجيش تم إبلاغه بأن عناصر من الشرطة قد هاجموا طلاب كلية المعلمين، الذين استولوا على حافلات بهدف القيام بتظاهرات سياسية.

أهالى الضحايا
أهالى الضحايا

 

جانب من مظاهرات المكسيك
جانب من مظاهرات المكسيك

 

ذوى الضحايا يرفعون صورهم
ذوى الضحايا يرفعون صورهم

 

مظاهرة فى المكسيك
مظاهرة فى المكسيك

 


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