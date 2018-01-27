"صحة الدقهلية" توصى بإغلاق 123منشأة غذائية وإعدام 1853 كيلو أغذية متنوعة





الدقهلية - شريف الديب

كلف الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إدارة مراقبة الأغذية بحملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بجميع أنحاء المحافظة، تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية .

وتم المرور على محلات بيع المخبوزات والمطاعم وتم التوصية بغلق 123 منشأة لوجود خطر داهم على الصحة العامة، ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص وتم تحرير 192 محضرًا لوجود نقص اشتراطات وعدم حمل شهاده صحية، وتم إعدام 1853 كيلو أغذية متنوعة وعصائر وتم سحب عدد 599 عينة لتحليلها والتأكد من مطابقاتها للمواصفات.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة وتطبيق القانون لردع المخالفين.