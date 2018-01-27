"صحة الدقهلية" توصى بإغلاق 123منشأة غذائية وإعدام 1853 كيلو أغذية متنوعة

"صحة الدقهلية" توصى بإغلاق 123منشأة غذائية وإعدام 1853 كيلو أغذية متنوعةالسبت، 27 يناير 2018 04:31 م
الدكتور سعد مكى وكيل صحة الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق
كلف الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إدارة مراقبة الأغذية بحملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بجميع أنحاء المحافظة، تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية .
وتم المرور على محلات بيع المخبوزات والمطاعم وتم التوصية بغلق 123 منشأة لوجود خطر داهم على الصحة العامة، ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص وتم تحرير 192 محضرًا لوجود نقص اشتراطات وعدم حمل شهاده صحية، وتم إعدام 1853 كيلو أغذية متنوعة وعصائر وتم سحب عدد 599 عينة لتحليلها والتأكد من مطابقاتها للمواصفات.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة وتطبيق القانون لردع المخالفين.
إضافة تعليق
بشائر الخير.. القمح يتصدر محاصيل الشتاء بـ3 ملايين و150 ألف فدان من إجمالى 4 ملايين و900 ألفا.. الزراعة: توفير 73% من الاحتياجات السمادية ولا توجد أزمات.. وحملات على مليونى فدان خضروات وفاكهة لمواجهة سوء الطقس
أهم 4 مصادر لتمويل الإرهاب.. المال القطرى ومتحصلات عمليات السطو المسلح على مكاتب البريد وسيارات نقل الأموال أبرزها.. وخبير أمنى يطالب بتدريب عناصر الأمن الخاص تحت إشراف وزارة الداخلية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة