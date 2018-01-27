video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 27 يناير 2018 07:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة الدقهلية" توصى بإغلاق 123منشأة غذائية وإعدام 1853 كيلو أغذية متنوعة

السبت، 27 يناير 2018 04:31 م
"صحة الدقهلية" توصى بإغلاق 123منشأة غذائية وإعدام 1853 كيلو أغذية متنوعة الدكتور سعد مكى وكيل صحة الدقهلية


الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

كلف الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إدارة مراقبة الأغذية بحملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بجميع أنحاء المحافظة، تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية .

 

وتم المرور على محلات بيع المخبوزات والمطاعم وتم التوصية بغلق 123 منشأة لوجود خطر داهم على الصحة العامة، ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص وتم تحرير 192 محضرًا لوجود نقص اشتراطات وعدم حمل شهاده صحية، وتم إعدام 1853 كيلو أغذية متنوعة وعصائر وتم سحب عدد 599 عينة لتحليلها والتأكد من مطابقاتها للمواصفات.

 

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة وتطبيق القانون لردع المخالفين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"صحة الدقهلية" تدعم وحدة الغسيل الكلوى بصهرجت الكبرى بـ3 ماكينات

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

صحة الدقهلية

منشات غذائية مخالفة



لا تفوتك
فيديو..اللحظات الأخيرة للوليد بن طلال داخل فندق ريتز كارلتون قبل إطلاق سراحه

فيديو..اللحظات الأخيرة للوليد بن طلال داخل فندق ريتز كارلتون قبل إطلاق سراحه

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والشبورة الكثيفة تغطى الطرق صباحًا

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والشبورة الكثيفة تغطى الطرق صباحًا

بشائر الخير.. القمح يتصدر محاصيل الشتاء بـ3 ملايين و150 ألف فدان من إجمالى 4 ملايين و900 ألفا.. الزراعة: توفير 73% من الاحتياجات السمادية ولا توجد أزمات.. وحملات على مليونى فدان خضروات وفاكهة لمواجهة سوء الطقس

بشائر الخير.. القمح يتصدر محاصيل الشتاء بـ3 ملايين و150 ألف فدان من إجمالى 4 ملايين و900 ألفا.. الزراعة: توفير 73% من الاحتياجات السمادية ولا توجد أزمات.. وحملات على مليونى فدان خضروات وفاكهة لمواجهة سوء الطقس

أهم 4 مصادر لتمويل الإرهاب.. المال القطرى ومتحصلات عمليات السطو المسلح على مكاتب البريد وسيارات نقل الأموال أبرزها.. وخبير أمنى يطالب بتدريب عناصر الأمن الخاص تحت إشراف وزارة الداخلية

أهم 4 مصادر لتمويل الإرهاب.. المال القطرى ومتحصلات عمليات السطو المسلح على مكاتب البريد وسيارات نقل الأموال أبرزها.. وخبير أمنى يطالب بتدريب عناصر الأمن الخاص تحت إشراف وزارة الداخلية

البحوث الفلكية: السبت 17 فبراير غرة شهر جمادى الآخرة فلكيًا

البحوث الفلكية: السبت 17 فبراير غرة شهر جمادى الآخرة فلكيًا

مساعد رئيس الوفد: يحق لنواب الحزب سحب توكيلات تأييد السيسي وتوقيعها للبدوى

مساعد رئيس الوفد: يحق لنواب الحزب سحب توكيلات تأييد السيسي وتوقيعها للبدوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة