"شعبة الملابس الجاهزة": 50% تخفيضات الموسم الشتوى وندرس البيع بالتقسيط





كتب : حسام الشقويرى

قال ياسر الشيخ رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن موجة البرد الحالية ساهمت فى ارتفاع نسبة المبيعات مع استمرار التخفيضات التى يقدمها التجار بمناسبة الموسم الشتوى والتى تصل نسبتها لأكثر من 50%، موضحًا أنه يتم حاليًا دراسة إمكانية البيع بالتقسيط للموظفين ولحاملى البطاقات الإلكترونية بالتعاون مع البنوك لتيسير حركة الشراء.

وكشف الشيخ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن قيام الشعبة بتنفيذ سلسلة من المعارض لبيع الملابس الجاهزة بتخفيضات كبيرة فى الأسعار لصالح العاملين بالهيئات الحكومية والوزارات، بالتعاون مع اتحاد الصناعات خلال الفترة المقبلة، وذلك بغرض إنعاش حركة المبيعات بعد ارتفاع نسبة الركود لـ60% بسبب انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين.