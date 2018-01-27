سلطات مطار القاهرة ترحل 9 مهاجرين حاولوا التسلل بطريقة غير شرعية





كتب محمود عبد الغنى

رحلت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، 9 مهاجرين من السودان وإثيوبيا حاولوا التسلل إلى دول الجوار بطريقة غير شرعية.

ووصل المرحلون على متن عدة مأموريات من مديريات محافظة القاهرة والجيزة وبورسعيد، وتم ترحليهم على رحلتين إلى السودان وإثيوبيا، وإبلاغ سفارة بلادهم بالقاهرة.