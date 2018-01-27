سعر اليورو اليوم السبت 27-1-2018 وارتفاع العملة الأوروبية





كتبت: دانه الحديدى

استقر سعر العملة الأوروبية اليوم السبت 27-1-2018، بالتزامن مع العطلة الاسبوعية للبنوك، على نفس أسعار ختام تعاملات الاسبوع الماضى، والتى شهدت ارتفاعاً فى سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصرى، بمختلف البنوك، مسجلا وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، 21.57 جنيه للشراء، و 21.78 جنيه للبيع.



اليورو اليوم

وننشر سعر العملة الأوروبية فى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى:

سعر اليورو فى البنك المركزى

21.77 جنيه للشراء

21.92 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

21.69 جنيه للشراء

21.78 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

21.61 للشراء

21.95 للبيع



صرف اليورو اليوم

سعر اليورو فى بنك القاهرة

21.69 جنيه للشراء

21.93 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

21.69 للشراء

22.01 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

21.60 للشراء

21.76 للبيع



صرف اليورو

الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على قرض بـ100مليون يورو لتأهيل ترام الرمل

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم السبت، قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يحمل رقم 327 لسنة 2017، بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلاً ائتمانياً فى صورة قرض والموقع فى القاهرة بتاريخ 16/5/2017.

وتضمنت المادة الأولى من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية:"ووفق على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلاً ائتمانياً فى صورة قرض يبلغ 100 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 16/5/2017.