سعر الريال السعودى اليوم السبت 27-1-2018 واستقرار العملة السعودية





كتبت: دانه الحديدى

واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، اليوم السبت 27-1-2018، العطلة الاسبوعية للبنوك، على اخر التعاملات المسجلة الاسبوع الماضى، والتى شهدت ثباتا لسعر الريال السعودى عند 4.70 جنيه للشراء، و 4.73 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى، مسجلا فروقاً طفيفة من بنك لآخر.

سعر الريال السعودى فى عدد مختلف من البنوك المصرية..



الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.7092 جنيه للشراء

4.7360 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع



سعر صرف الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.67 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى

رويترز: الأمير الوليد بن طلال يتوقع إطلاق سراحه خلال أيام

قال وكالة رويترز، أن الملياردير السعودى الأمير الوليد بن طلال، المحتجز فى إطار حملة المملكة على الفساد، قال اليوم السبت إنه يتوقع تبرئته من ارتكاب أى مخالفات وإطلاق سراحه خلال أيام.

وأكدت وكالة رويترز أنها أجرت مقابلة حصرية مع الأمير الوليد فى جناحه بفندق ريتز كارلتون بالرياض.