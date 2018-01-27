سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2018 واستقرار العملة الامريكية





كتبت: دانه الحديدى

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، اليوم السبت 27-1-2018، بالتزامن مع العطلة الاسبوعية للبنوك، على آخر الاسعار المسجلة بختام تعاملات الاسبوع الماضى، والتى سجل خلالها فروقا طفيفة من بنك لآخر، ووفقا لأخر تعاملات البنك الأهلى، بلغ سعر الدولار 17.65 جنيه للشراء، و 17.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصر



الدولار اليوم

وفيما يلى سعر الدولار فى عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، وفقا لآخر تحديثاتها...

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.6610 جنيه للشراء

17.7610 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.66 جنيه للشراء

17.76 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع



الدولار

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.66 جنيه للشراء

17.76 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع



سعر الدولار

بورصة للعملات الرقمية فى طوكيو تتعرض للقرصنة والخسائر 530 مليون دولار

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، إن كوينشيك وهي بورصة رئيسية لتداول العملات الرقمية مقرها طوكيو، تعرضت لهجوم إلكتروني وخسرت أموالاً افتراضية قيمتها حوالي 58 مليار ين (534 مليون دولار).

وكتبت كوينشيك على موقعها على الإنترنت، أنها أوقفت عمليات سحب كل العملات الرقمية تقريبا، وقالت إن.اتش.كيه إن البورصة أخطرت الشرطة ووكالة الخدمات المالية في اليابان بالفعل بالحادث.