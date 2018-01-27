زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه بشارع الشركات فى مدينة نصر

زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه بشارع الشركات فى مدينة نصرالسبت، 27 يناير 2018 02:24 م
كسر ماسورة مياه - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه بشارع الشركات فى مدينة نصر للمتجه من محور الشهيد، وتم إخطار شركة الصرف للدفع بالسيارات لشفط المياه، فيما تتمركز الخدمات المرورية بالمكان، للعمل على تنظيم حركة المرور.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى مدينة نصر، بظهور كثافات مرورية ناتجة عن كسر ماسورة مياه، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، لتسيير حركة السيارات .
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