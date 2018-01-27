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روسيا ترحب بقرار الأمم المتحدة إيفاد دى ميستورا إلى "سوتشى"

السبت، 27 يناير 2018 06:24 م
روسيا ترحب بقرار الأمم المتحدة إيفاد دى ميستورا إلى "سوتشى" ستافان دى ميستورا


أ ش أ
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أعربت الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن ترحيب موسكو بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إيفاد المبعوث الأممى الخاص بسوريا ستافان دى ميستورا إلى "سوتشي" لحضور مؤتمر "الحوار الوطنى السوري".


وذكرت الخارجية الروسية - فى بيان صادر عنها أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن الجولة التاسعة من المفاوضات السورية فى فيينا (التى اختتمت أعمالها الجمعة) تناولت التحضير لمؤتمر "سوتشي" المقرر عقده فى 29-30 من الشهر الجاري، ونتائجه المحتملة.


وأوضح البيان أن الجانب الروسى وممثلين أمميين توصلوا، على هامش لقاء فيينا، إلى تفاهم حول عدد من القضايا المتعلقة، كما توصلت روسيا والأمم المتحدة إلى تفاهم حول عدد من القضايا ذات الشأن.

 

 


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