video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 27 يناير 2018 07:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء اليمن: قرار خادم الحرمين بشن "عاصفة الحزم" قضى على أطماع إيران

السبت، 27 يناير 2018 03:50 م
رئيس وزراء اليمن: قرار خادم الحرمين بشن "عاصفة الحزم" قضى على أطماع إيران رئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر


عدن(أ ش أ)
إضافة تعليق

قال رئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر إن القرار التاريخى الذى اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشن عاصفة الحزم لإنهاء الانقلاب الحوثى الإيرانى واستعادة الدولة وإعادة الأمل، وحّد العرب وقضى على أطماع إيران فى المنطقة التى تسعى من خلال أدواتها الحوثية للسيطرة على الممرات الدولية لتهديد الأمنين العربى والدولي.

جاء ذلك على هامش استقبال بن دغر اليوم السبت، قائد قوات التحالف العربى بعدن العميد محمد الحسنى، وقائد القوات السعودية العميد سلطان أبو عبدالعزيز، وعددا من الضباط قوات التحالف العربى.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بن دغر قوله "بفضل من الله وبجيشنا الوطنى المرابط فى الجبهات والوديان والسواحل والمرتفعات، وبدعم وأسناد من قوات التحالف العربى استطعنا تحرير 85 بالمائة من الأرض ونحن اليوم أمام نصر كبير سيكتمل بتحرير محافظة تعز قريبا من مليشيا الحوثى الإيرانية".

وأكد رئيس الوزراء اليمنى أنه مع هذه الانتصارات الكبيرة وبتوجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي، بذلت الحكومة خلال العام الماضى جهودا لتطبيع الأوضاع فى المحافظات المحررة بتوفير الخدمات وضبط الأمن والاستقرار ومحاربة تنظيم القاعدة الإرهابى وصرفت المرتبات ودعمت كل قطاعات الكهرباء والصحة والمياه والطرقات والنظافة حتى خرجت عدن والمحافظات المحررة من عنق الزجاجة.

من جانبه، عبر قائد قوات التحالف العربى عن سعادته بلقاء رئيس الوزراء، واضعا أمامه صورة مجملة للعمليات العسكرية وما نتج عنها من تقدم عسكرى ميدانى فى محافظة لحج وتعز وسير المعارك العسكرية فيها، مؤكدا أن التحالف العربى يدعم الشرعية لتحرير جميع الأراضى اليمنية من المليشيا الحوثية، مشيرا إلى أن حفظ الأمن والاستقرار فى المحافظات المحررة من أولويات التحالف العربى وأهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قرقاش: تصريحات الحوثى المهددة للإمارات دليل ثابت على ضرورة عاصفة الحزم

اليمن: "عاصفة الحزم " شكلت تحولًا ‏تاريخيًا فى وحدة الصف العربى

رئيس وزراء اليمن: عاصفة الحزم وإعادة الأمل أوقفتا التمدد والخطر الإيرانى فى ‏المنطقة

اليمن

رئيس وزرا اليمن

ايران

السعوديه

عاصفه الحزم

اخبار العرب



لا تفوتك
فيديو..اللحظات الأخيرة للوليد بن طلال داخل فندق ريتز كارلتون قبل إطلاق سراحه

فيديو..اللحظات الأخيرة للوليد بن طلال داخل فندق ريتز كارلتون قبل إطلاق سراحه

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والشبورة الكثيفة تغطى الطرق صباحًا

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والشبورة الكثيفة تغطى الطرق صباحًا

بشائر الخير.. القمح يتصدر محاصيل الشتاء بـ3 ملايين و150 ألف فدان من إجمالى 4 ملايين و900 ألفا.. الزراعة: توفير 73% من الاحتياجات السمادية ولا توجد أزمات.. وحملات على مليونى فدان خضروات وفاكهة لمواجهة سوء الطقس

بشائر الخير.. القمح يتصدر محاصيل الشتاء بـ3 ملايين و150 ألف فدان من إجمالى 4 ملايين و900 ألفا.. الزراعة: توفير 73% من الاحتياجات السمادية ولا توجد أزمات.. وحملات على مليونى فدان خضروات وفاكهة لمواجهة سوء الطقس

أهم 4 مصادر لتمويل الإرهاب.. المال القطرى ومتحصلات عمليات السطو المسلح على مكاتب البريد وسيارات نقل الأموال أبرزها.. وخبير أمنى يطالب بتدريب عناصر الأمن الخاص تحت إشراف وزارة الداخلية

أهم 4 مصادر لتمويل الإرهاب.. المال القطرى ومتحصلات عمليات السطو المسلح على مكاتب البريد وسيارات نقل الأموال أبرزها.. وخبير أمنى يطالب بتدريب عناصر الأمن الخاص تحت إشراف وزارة الداخلية

البحوث الفلكية: السبت 17 فبراير غرة شهر جمادى الآخرة فلكيًا

البحوث الفلكية: السبت 17 فبراير غرة شهر جمادى الآخرة فلكيًا

مساعد رئيس الوفد: يحق لنواب الحزب سحب توكيلات تأييد السيسي وتوقيعها للبدوى

مساعد رئيس الوفد: يحق لنواب الحزب سحب توكيلات تأييد السيسي وتوقيعها للبدوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة