رئيس حكومة اليمن يرحب بالمبعوث الأممى الجديد مارتن جريفث





عدن أ ش أ

أتهم رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر ميليشيات الحوثى الإنقلابية بالوقوف فى طريق السلام، الذى حاول شقه المبعوث الأممى إسماعيل ولد الشيخ ، ورحب بخلفه مارتن جريفث.

وقال بن دغر على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) ـ حسبما ذكرت قناة العربية الاخبارية، الجمعة ـ "إن المبعوث الدولى الجديد مارتن جريفث سبقته إلينا جهوده وخبرته فى الدبلوماسية الدولية والإنسانية ، فأهلا وسهلا به ، وسيجدنا عونا له" ، مشيرا إلى أن "السلام ممكن ومتاح فى اليمن إذا استطاع المجتمع الدولى إقناع أو إلزام الحوثيين بتطبيق القرار الدولى 2216".

وثمن رئيس الحكومة اليمنية الجهود التى بذلها إسماعيل ولد الشيخ ، وقال "إنه أبلى بلاء حسنا محاولا تحقيق السلام فى بلدنا" ، مؤكدا أن ولد الشيخ حاول شق طريق للسلام ، لكن الحوثيين الذين استمرؤوا القتل والدماء ، وقفوا فى طريقه.

وكانت ميليشيات الحوثى حاولت اغتيال ولد الشيخ أثناء زيارته الأخيرة للعاصمة صنعاء فى مايو الماضى ، ورفضت بعدها التعامل معه، واتهمته بـ "الانحياز".

يذكر أن الأمم المتحدة عينت مؤخرا البريطانى مارتن جريفثت مبعوثا أمميا جديدا لليمن بدلا عن الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ الذى تولى المهمة أواخر أبريل 2015 خلفا للمغربى جمال بن عمر الذى عمل بالملف اليمنى 4 سنوات قبل أن يعلن تنحيه منتصف الشهر نفسه من العام ذاته ، ومدد مجلس الأمن مهمة ولد الشيخ فى سبتمبر الماضى لمدة 6 أشهر، ستنتهى فى فبراير القادم.