رئيس الجمارك: مصر مصرة على احترام التزاماتها الدولية من أجل رفاهية المواطن





الإسكندرية - هناء أبو العز

قال الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الجمارك الآن لديها العزم أكثر من أى وقت مضى لتواكب هذا التحسن الحاصل فى أحوال البلاد بشكل عام، على رأسها النافذة الواحدة للتخليص الجمركى والمشغل الاقتصادى المعتمد.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، فى لقائه صباح اليوم، بأعضاء الغرفة التجارية فى ورشة عمل تحت عنوان "لبناء منظومة النافذة الواحدة الوطنية للتجارة العابرة للحدود" بالإسكندرية، أن الجمارك ستتحمل أعباء تنفيذ ما يتم بها، مما يعود على مصلحة التاجر، وستمنحه الحوافز والتحفيزات لتسيير عمله وتوفير مناخ يسهل التجارة الدولية، من أجل تحقيق منظومة جاذبة للاستثمار والوصول إلى أكبر قدر ممكن من الرضا عن الأدوات المستخدمة.

وأوضح عبد العزيز، أن الجمارك لا تعمل بمعزل عن العالم، مشيرا إلى الاتفاقية التى وقعت عليها مصر بهدف تيسير التجارة وزيادة الاستثمارات الدولية.

وأكد عبد العزيز، أن مصر مصرة على احترام التزاماتها الدولية من أجل رفاهية المواطنين، وهذا سينعكس على ترتيب مصر لدولة فى مجال الجمارك.