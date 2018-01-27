"خليك زى آدم" فى معرض الكتاب للتوعية بعدم إلقاء المخلفات فى الشارع

"خليك زى آدم" فى معرض الكتاب للتوعية بعدم إلقاء المخلفات فى الشارعالسبت، 27 يناير 2018 02:15 م
العاصمة تشارك بمبادرة " خليك زى آدم " فى معرض القاهرة الدولى
كتب سيد الخلفاوى
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حرصت محافظة القاهرة على المشاركة بمبادرة "خليك زى آدم مترميش حاجة على الأرض" فى معرض القاهرة الدولى فى دورته 49 لتوعية المترددين على المعرض من شباب القاهرة والمحافظات المجاورة بأهمية النظافة وعدم القاء المخلفات بالشوارع.
وأكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة في بيان له أهمية مشاركة المواطن للجهود المبذولة من جانب هيئة النظافة وتجميل القاهرة والشركات المنوط بها نظافة شوارع العاصمة بالحفاظ على البيئة والارتقاء بالذوق العام للوصول للمكانة التى تليق بالقاهرة وحضارتها العريقة.
العاصمة تشارك بمبادرة " خليك زى آدم " فى معرض القاهرة الدولى
وتعمل المبادرة على الوصول لكافة المواطنين فى جميع أماكن وأحياء المحافظة وفى المدارس والنوادى ومراكذ الشباب والتجمعات الشبابية والثقافية لحث المواطنين على أهمية النظافة.
مبادرة " خليك زى آدم " فى معرض القاهرة الدولى
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