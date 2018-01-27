خلال ساعات ..الحكم فى الطعون على خصخصة "سيمو للورق"





كتب أحمد عبد الهادى

تصدر الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، حكمها فى الطعون المقامة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتطالب بإلغاء الحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة سيمو للورق وإعادتها للدولة.

اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الاستثمار والصناعة والتجارة وذكرت الدعوى أنه صدر حكم قضائى لصالح عمال شركة سيمو للورق ببطلان خصخصتها وعودة أصولها للدولة، مع إلغاء قرار فصل العمال، وهذا الحكم يستوجب تفسير فى منطوقه حيث أن الشركة تم دمجها بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية وهو ما يحملها أعباء مادية لم تكن تعلم بها.