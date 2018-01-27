حالة الطقس اليوم السبت 27/1/2018 فى مصر والدول العربية

حالة الطقس اليوم السبت 27/1/2018 فى مصر والدول العربيةالسبت، 27 يناير 2018 12:00 ص
أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم السبت، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
حالة الطقس اليوم فى مصر
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، وتتكاثر على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدل إلى مضطرب مع ارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية .
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، مضطرب مع ارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية .
الطقس فى الأردن
نهارًا: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الطقس باردًا بشكل لافت في عموم المناطق، ويحدث الانجماد صباحًا في طرقات المرتفعات الجبلية الجنوبية، في حين يكون الطقس ضبابياً في بقية المناطق.
ويتوقع استمرار تساقط زخات من الأمطار في مختلف المناطق، تكون على شكل زخات ثلجية خفيفة صباحاً فوق اعالي جبال الشراه.
وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة.
في خليج العقبة، الرياح: شمالية، معتدلة السرعة، و حالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (20-40 سم)، و درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.
ليلًا: يكون الطقس شديد البرودة في أغلب المناطق وتكون درجات الحرارة حول الصفر المئوي لاسيما فوق الجبال، وتكون الرياح غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.
الطقس فى فلسطين
يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وبارداً إلى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات مُتفرقة من الأمطار والبرد، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
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