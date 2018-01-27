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السبت، 27 يناير 2018 03:11 م
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تكريم طالبة بالمعاهد القومية بمعرض كبار محترفى التصوير الفوتوغرافى

السبت، 27 يناير 2018 12:11 م
تكريم طالبة بالمعاهد القومية بمعرض كبار محترفى التصوير الفوتوغرافى الطالبة فرح أحمد سعد


محمود طه حسين
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حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى علي تنمية قدرات الطلاب ومواهبهم الفنية، أكدت عزة شعبان رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية على اهتمام المعاهد بالطلاب الموهوبين وتوجيههم التوجيه السليم، ومشاركتهم فى المسابقات المختلفة ومنهم الطالبة فرح أحمد سعد بالصف الثانى الثانوى بمدرسة ليسيه الحرية بالمعادى التي شاركت بمعرض "كبار محترفي التصوير الفوتوغرافي بمصر" بعملين مصورين لكلًا من (ركن فاروق بحلوان، وقصر البارون) وتم تكريمها فى هذه المعرض.

وأشارت عزة شعبان إلى قيام الدكتور محمد عبد اللطيف مساعد وزيرالآثار لشئون المناطق ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية نائبا عن الدكتور خالد العنانى وزير الاثار بتكريم الطالبة، وأشادته بأنها اصغر مصور وسط محترفين.

وفى سياق متصل، أوضحت منى الحلوانى مدير العلاقات الثقافية وإشراف اللغة الفرنسية بالمعاهد القومية أن الطالبة أهتمت بتوثيق الظل والنور وتأثيرها علي القصور الأثرية، مؤكدة على رعاية المعاهد القومية لقدرات الطلاب الخاصة التي تؤهلهم للتفوق في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية. 

 
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تكريم طالبة بالمعاهد القومية بمعرض "كبار محترفى التصوير الفوتوغرافي"
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تكريم طالبة بالمعاهد القومية بمعرض "كبار محترفى التصوير الفوتوغرافي"

 


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